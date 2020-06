Britisk politi tror knivdrapene i Reading var terrorangrep

Politiet har endret oppfatning av knivangrepet i Reading og tror nå det dreier seg om et terrorangrep.

Ambulansehelikoptre ved åstedet for knivstikkingen i parken i Reading lørdag. Foto: COGP79 / AP / NTB scanpix

Tre personer ble drept og flere andre skadd i et knivangrep i en park i byen lørdag. En 25 år gammel mann ble pågrepet og siktet for ugjerningen.

Politiet sa etterpå at det trolig ikke dreide seg om et terrorisme. Men søndag var vurderingen endret, og politiet opplyste at drapene etterforskes som et terrorangrep.

Vurderingen er gjort av antiterrorpolitiet, som nå overtar etterforskningen.

Vitner som så angrepet i parken, har fortalt om en mann som kom opp til en gruppe mennesker og tilsynelatende helt umotivert begynte å stikke dem ned bakfra.

– En person som var alene, kom gående og ropte plutselig ut noen uforståelige ord og gikk bort til en gruppe på om lag ti personer og begynte å stikke dem. Han stakk tre av dem alvorlig i nakken og under armene og så snudde han rundt og begynte å løpe mot meg, fortalte Lawrence Worth til Sky News.

Worth måtte selv løpe fra angriperen. En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser flere personer som lå urørlig på bakken og andre som drev med gjenopplivningsforsøk etter knivstikkingen.

