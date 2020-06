Sky News: Tre drept i knivangrep i Storbritannia

Tre personer er drept og flere andre såret i et knivangrep i handling som beskrives som «terrorrelatert» en park i Reading i Storbritannia, melder Sky News.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Ambulansehelikoptre kom til stedet i Forbury gardens i Reading utenfor London lørdag kveld etter at flere personer skal ha blitt knivstukket og alvorlig skadd. Foto: @COGP79/AP/ NTB scanpix

NTB

Politiet har ikke bekreftet at noen er drept, men skriver i en pressemelding lørdag kveld at det har vært en alvorlig hendelse i Forbury Gardens, at flere personer er såret og at tilstanden for dem er alvorlig. Politiet opplyser videre at en person ble pågrepet på stedet.

– Et antall mennesker er påført skader og er tatt til sykehus for behandling. Politiet har sperret av stedet i Forbury Gardens og vi ber folk om ikke å gå inn i området så lenge politiet arbeider på stedet, skriver politiet i en pressemelding, som lagt ut på nettsidene til politiet i Thames Valley.

Kilder flere britiske medier har snakket med, sier at politiet kaller hendelsen terrorrelatert. Motivet for angrepet og hvem gjerningspersonen er, er ikke kjent, men en libysk mann er ifølge nyhetsbyrået PA pågrepet.

– Tre døde

Sky News melder at tre personer er døde, men at politiet så langt ikke har bekreftet dette. En kilde opplyser til The Telegraph at tre personer er drept og to andre fraktet til sykehus med kritiske skader.

En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier viser flere personer som ligger urørlig på bakken og andre som driver med gjenopplivningsforsøk.

– Vi ber folk om ikke å dele bilder og videoer fra hendelsen på sosiale medier, men i stedet overlevere disse til politiet, skriver politiet i pressemeldingen.

Johnson kommenterer

Parken der angrepet skjedde ligger i Reading utenfor London. Tidligere på dagen hadde Black Lives Matter-bevegelsen en demonstrasjon i parken, men politiet skriver det trolig ikke er noen sammenheng mellom dette og knivangrepet.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har kommentert hendelsen på Twitter hvor han skriver:

– Mine tanker går til dem som er berørt den grusomme hendelsen i Reading, og min takk går til nødetatene som er på stedet.

