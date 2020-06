Politiet: Tre drept i knivangrep i Storbritannia

Politiet i den engelske byen Reading bekrefter at tre personer er drept i et knivangrep i en park i byen og at en 25 år gammel mann er siktet for drapene.

Publisert Publisert I går 22:46

Ambulansehelikoptre kom til stedet i Forbury gardens i Reading utenfor London lørdag kveld etter at flere personer skal ha blitt knivstukket og alvorlig skadd. Foto: @COGP79/AP/ NTB scanpix

NTB

– Det er foreløpig ikke holdepunkter for å behandle dette som en terrorhandling, men saken etterforskes åpent og vi får støtte fra kontraterrorpolitiet, skriver i politiet i Thames Valley i pressemelding natt til søndag.

Politiet har startet drapsetterforskning etter at tre personer er drept og tre andre er alvorlig skadd. En 25 år gammel mann fra Reading er pågrepet og siktet for ugjerningen.

– På det nåværende tidspunktet ser vi ikke etter noen andre som kan ha forbindelse med dette, skriver politiet videre.

<p></p>