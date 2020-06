Kina har kartlagt DNA fra 100 millioner innbyggere

Kina er i gang med å innføre genetisk overvåking, og har samlet inn DNA fra over hundre millioner av kinesiske innbyggere – inkludert små barn.

Selv små barn må avgi DNA-prøver til den gigantiske databasen Kina nå er i ferd med å bygge opp. Foto: THOMAS PETER / X90176

Det gjør de blant annet ved hjelp av teknologi og kunnskap kjøpt fra vestlige land.

Det er mulig at du aldri har hørt om det før, men det er likevel siste skrik innenfor statlig overvåking: genetisk overvåking. Og nok en gang er det Kina som leder an i et gigantisk overvåkingskappløp som inntil videre har sikret kinesisk politi adgang til DNA fra et sted mellom 100 og 140 millioner kinesere. Og flere skal det bli.

Genetisk overvåking

Det er den australske tankesmien Australian Strategic Policy Institute som i en rapport ved navn «Genomic Surveillance» har foretatt den hittil mest omfattende kartleggingen av Kinas genetiske overvåkingsprogram. Og tankesmien som blant annet gir råd til den australske regjeringen er ikke i tvil: Det er verdens største politistyrte dna-database som nå er under oppbygging, og som omfatter dna-prøver fra millioner av kinesere uten kriminell fortid. Også barn i barnehagealder må avlevere DNA.

700 dokumenter

«Når man kombinerer det med andre overvåkingsredskaper vil det øke den kinesiske statens makt og ytterligere forbedre mulighetene for undertrykking av befolkningen i stabilitetens og den sosiale kontrollens navn», advarer tankesmien i rapporten.

Rapporten bygger på 700 offentlig tilgjengelige dokumenter, kunngjøringer og anbudsmateriale. Innholdet har blitt faktasjekket og skrevet om i den amerikanske avisen The New York Times.

Rapporten har oppsummert i tre poenger som viser den kinesiske overvåkingens relevans for omverdenen.

1. «Mission creep»

Det første av de tre poengene handler om såkalt mission creep, hvor et nytt redskap langsomt endrer vår oppfatning av hva som er tillatt, og derfra sprer det seg til andre områder. Vi kjenner det igjen fra blant annet terrorlovgivning, som gradvis har flyttet våre grenser for overvåking.

Automatisk ansiktsgjenkjenning er et annet eksempel: I USA så politiet stadig flere muligheter i teknologien, men endte med å gå så langt i bruken av den at flere byer har sagt stopp. Politiet i andre land følger også nøye med på denne teknologien. Og selv kontroversiell teknologi kan smitte. Det samme kan gjelde det kinesiske dna-programmet. Det ble først anvendt i Tibet, så i den hovedsakelig muslimske Xinjiang-provinsen, og nå også i resten av Kina. Underveis har programmet mutert til stadig mer avanserte former.

Det begynte i 2013, da kinesiske myndigheter samlet inn biometrisk materiale fra nær sagt alle de tre millioner innbyggerne i Tibet, under påskudd av at det var en «gratis helsesjekk».

Tre år senere kom turen til Xinjiang i det nordvestlige Kina, som i dag omtales som «verdens mest overvåkede område», hvor man også fristet innbyggere med gratis helsesjekk som påskudd for å samle inn biometrisk materiale fra nesten alle de 23 millioner innbyggerne i regionen.

«Men det var bare begynnelsen», skriver Australian Strategic Policy Institute.

I sin rapport påpeker tankesmien hvordan en gammel drapssak i 2016 overbeviste det kinesiske styret om dna-teknologiens effektivitet. Samme år lykkes nemlig politiet i å spore opp en drapsmann via en litt tilfeldig dna-prøve fra et familiemedlem. Gjerningspersonen hadde vært ettersøkt i ti år for voldtekt og mord på elleve kvinner og jenter helt ned i åtte års alder.

Perspektivet var innlysende: Man sto med en effektiv dna-teknologi hvor man ikke kun var i stand til å spore separatister og annerledes tenkende i Tibet og Xinjiang. Man hadde også mulighet til å spore deres familiemedlemmer.

2. Spredning

Dermed er vi ved det andre poenget: at overvåkingsteknologi og -tankegang har det med å spre seg. Også i Kina. Etter Tibet og Xinjiang begynte de kinesiske myndighetene i 2017 å samle inn DNA fra resten av Kina, men nå på en langt billigere måte.

Man konsentrerte seg om de kinesiske mennene som ble vurdert til å ha størst tilbøyelighet for å utføre kriminelle handlinger og til å opponere mot systemet. Først identifiserte man deres familietrær ut fra kunnskap om at dna-sekvenser har det med å gjenta seg i familier. Så i stedet for å dna-teste alle kinesiske menn var det nok med prøver fra én enkelt person fra familier med fire til seks menn, og kun to fra familier med opptil 50 menn.

Den australske tankesmien hevder at de kinesiske myndighetene har samlet inn DNA fra mellom fem og ti prosent av den kinesiske mannlige befolkningen siden 2017. Det vil si opp mot 70 millioner menn.

«En politistyrt dna-database med biometrisk materiale og detaljerte opplysninger om familiers stamtrær fra alle Kinas familier vil sannsynligvis øke statens undertrykking av dissidenters familier og ytterligere undergrave systemkritikeres og minoritetssamfunns borger- og menneskerettigheter», heter det i den australske rapporten.

Et ytterligere perspektiv er at kinesisk overvåkingsteknologi har det med å spre seg til andre autoritære samfunn, påpekte tankesmien Carnegie i fjor i rapporten «The Global Expansion of AI Surveillance». Kina har eksportert sin overvåkingsteknologi til andre land som Kenya, Laos, Mongolia, Uganda og Usbekistan.

3. Utenlandske hjelpere

Det tredje poenget er at utenlandske forskere og foretak i flere tilfeller leverer viktig teknologi til det kinesiske overvåkingsprogrammet.

Så sent som denne ukaen avslørte Politiken hvordan danske forskere – muligens intetanende – har levert viten til overvåkingsteknologien Kina tar i bruk i Xinjiang.

Når det gjelder den genetiske overvåkingen nevner Australian Strategic Policy Institute det amerikanskbaserte selskapet Thermo Fischer Scientific som en viktig leverandør. Det flernasjonale foretaket har tidligere avfeid liknende kritikk og hevdet at man ikke vil være i stand til å kontrollere all bruk av produktene de leverer, men ifølge den australske tankesmien viser firmaet selv til sitt samarbeid med kinesisk politi i noe av salgsmaterialet de bruker i Kina.

Det sentrale er at vestlig teknologi innimellom brukes til formål som muligens er noe annet enn man har antatt ved salg av teknologien, og at kontrollen ofte er lemfeldig. Det skjerper behovet for gransking og regulering av aktørene som danske og andre vestlige forskere samarbeider med.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN