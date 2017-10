President Donald Trump har fått skarp kritikk for nødhjelpsarbeidet etter orkanen Marias herjing på Puerto Rico. Tirsdag gjester presidenten øyen.

Tirsdag besøker Trump Puerto Ricos hovedstad San Juan for ved selvsyn å se på forholdene. Etter orkanens herjinger for knappe to uker siden, er det fortsatt mangel på mat, drikkevann og strøm på øyen.

Trump håper med besøket å overbevise de 3,4 millioner innbyggerne på Puerto Rico om at de ikke er glemt av myndighetene i Washington.

Presidenten skal møte både overlevende og redningsarbeidere, og han skal også ha et møte med guvernøren på Jomfruøyene, som også ble kraftig rammet av orkanen.

Trumps regjering har fått krass kritikk for å ikke ha viet nok oppmerksomhet og nødhjelp til Puerto Rico. Etter en rekke svært positive uttalelser om hjelpeinnsatsen fra medlemmer av Trumps regjering, ga ordføreren i hovedstaden San Juan, Carmen Yulin Cruz, fredag uttrykk for sin frustrasjon.

– Folk dør her, og jeg kan ikke begripe at den mest storslåtte nasjonen i verden ikke kan utarbeide logistikk for en liten øy, sa hun.

Trump tok lørdag til motmæle på Twitter og beskyldte ordføreren for dårlig lederskap.

For å unngå pinlige protester i kjølvannet av kritikken, er Trumps besøk på øyen nøye planlagt.

Innbyggerne på Puerto Rico er amerikanske statsborgere, men øyen regnes ikke som egen delstat og er derfor heller ikke representert i Kongressen. Puertoricanere bosatt på øyen kan ikke stemme ved presidentvalg.