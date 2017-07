Over 85.000 menneske – flest frå Afrika og Sør-Asia, har til no i år kryssa Middelhavet frå Libya til Italia. 2200 er antatt døde, noko som svarar til at det er rundt 2,5 prosent sjanse for å omkome.

Båtane er i stand til å reise utfor libysk territorialfarvatn. Etterpå er migrantane avhengige av å bli plukka opp av anten frivillige organisasjonar, EU-båtar eller kommersielle fartøy, for å overleve.

Båtane er til eingongsbruk. EUs kystvaktskip destruerer alle båtane på havet for at dei ikkje skal kome til nytte igjen i Libya.

Investeringa for ein gummibåt – anslått av nyhendebyrået AP til 20.000 kroner – blir lite samanlikna med oppimot ein million i inntekt for 150–160 passasjerar.