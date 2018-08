Sveriges statsminister Stefan Löfven kaller saken der en mann med Downs syndrom ble skutt og drept av politiet, for dypt tragisk.

– Det gjør veldig, veldig vondt. Jeg kan selvfølgelig ikke kommentere ettersom en etterforskning fortsatt må gjøres, men det er så dypt tragisk, sier Löfven til nyhetsbyrået TT.

Regionspolitisjef Ulf Johansson i Stockholm fylke kom også med sin første uttalelse om saken fredag. Han kaller drapet for «en forferdelig hendelse», men han går ikke så langt som til å beklage.

20-åringen ble skutt og drept av politiet i Vasastan i Stockholm tidlig torsdag morgen etter at han hadde rømt hjemmefra. Han bar da på en gjenstand som svenske medier har beskrevet som en leketøyspistol.

Den unge mannen led også av autisme og hadde problemer med å kommunisere.

Fredag ble drapet for første gang kommentert av politisjefen i Stockholms län. På politiets hjemmeside skriver Johansson at hans tanker går til familien og de pårørende, og at han har «stor forståelse og respekt for at det som har skjedd, vekker svært sterke følelser».

Han går ikke inn på hva som skjedde, men understreker at politiet av og til må ta svært vanskelige beslutninger på få sekunder i pressede og uklare situasjoner.

«Med all respekt for familien til den døde går mine tanker selvfølgelig også til politifolkene som var innblandet i denne hendelsen», skriver Johansson.

Flere løsnet skudd

Statsadvokat Martin Tidén ved spesialenheten som etterforsker saken, bekreftet fredag at flere politifolk løsnet skudd da 20-åringen ble skutt i hjel.

«Mannen hadde en våpenlignende gjenstand, og da politifolkene opplevde situasjonen som truende, åpnet man ild», skriver han i en uttalelse.

Ingen politibetjenter er foreløpig siktet, men det er blitt innledet en etterforskning for å fastslå om det ble begått tjenestefeil. En slik etterforskning tar vanligvis flere uker, ifølge Tidén.

Fredag sperret politiet igjen av åstedet ettersom kriminalteknikere skulle lete etter flere bevis. Ifølge en talsmann for politiet er det gjort nye funn, men han vil ikke oppgi hva det er.

NTB SCANPIX

– Tilkalt av kvinne

I svenske medier sirkulerer det nå opplysninger om at politiet ble kontaktet av en kvinne som som sa at hennes bevæpnede og voldsdømte ekskjæreste var på vei for å skade henne. Politisjefen vil ikke kommentere disse opplysningene.

Justis- og innenriksminister Morgan Johansson kaller hendelsen for «dypt tragisk». I en uttalelse til TT skriver han også at man nå må vente og se hva etterforskningen vil avdekke.

Aftonbladet skriver at tre politifolk skjøt 20-åringen. Avisen har også publisert bilder av det som skal være leketøyspistolen som han holdt da han ble drept.