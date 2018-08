Emmerson Mnangagwa er gjenvalgt som president i Zimbabwe. Opposisjonskandidaten Nelson Chamisa hevder å ha beviser for at valgresultatet ikke stemmer.

Chamisa hevder videre at politiet har inntatt hans partis hovedkontor, angivelig for å konfiskere informasjon om et feilaktig valgresultat.

– Takk gud for at vi har tatt kopier. Vi kommer til å framlegge bevisene, skriver kandidaten for partiet MDC i en Twitter-melding.

– Valgkommisjonens skandaløse beslutning om å offentliggjøre uverifiserte resultater er beklagelig, skriver Chamisa i en annen melding fredag morgen.

Etterspør fellesskap

Den 40 år gamle advokaten Chamisa fikk 44,3 prosent av stemmene i valget, opplyste valgkommisjonen natt til fredag. Vinneren Emmerson Mnangagwas oppslutning var på 50,8 prosent – 0,8 prosent over grensa for å unngå en ny valgrunde.

Chamisa og hans tilhengere nekter å godta resultatet.

Mnangagwa, som i fjor ble innsatt som president da Robert Mugabe mistet makten etter et militærkupp, har på sin side tatt til orde for en ny start.

– La oss alle holde hender i fred, fellesskap og kjærlighet, og sammen bygge et Zimbabwe for alle, skrev Zimbabwes 75 år gamle president i en Twitter-melding natt til fredag.

Kontroversiell president

Mnangagwa lover å styrke landets skakkjørte økonomi og bedre det enda mer skakkjørte forholdet til Vesten. Hans motstandere mener imidlertid at ZANU-PF-politikeren ikke er noe annerledes enn forgjengeren Mugabe, som han i mange år var en viktig støttespiller for, blant annet som etterretningssjef, sikkerhetsminister og finansminister.

Presidenten anklages også for å ha lagt til rette for et urettferdig valg.

– Observatører har rapportert om forsøk på å undergrave ytringsfriheten gjennom tilskyndelser, trusler, press og ved å overtale velgere til å stemme på regjeringspartiet, sa lederen for EUs observatørkorps Elmar Brok tidligere denne uka.

Anspent situasjon

Etter valget er stemningen i Zimbabwe svært anspent. Onsdag gikk omkring 4.000 opposisjonstilhengere ut i gatene i landets hovedstad Harare for å protestere.

Da demonstrantene ødela biler og knuste rutene på butikker, løp soldater inn i folkemengden og slo tilfeldige personer med geværkolbene.

Ifølge Mathilde Utzon i den danske hjelpeorganisasjonen Folkekirkens Nødhjælp frykter opposisjonspolitikere hun har snakket med nye voldshendelser.

– De er svært bekymret. En sa til meg at hun fryktet krig, men ingen er sikre på hva som kommer til å skje, sier Utzon.