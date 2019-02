Italias innvandringsfiendtlige innenriksminister risikerer fengsel. Samtidig ligger nasjonalistpartiet hans an til et valgskred og selv er han favoritt til posten som regjeringssjef.

Italias innvandringsfiendtlige innenriksminister, Matteo Salvini, benytter enhver anledning til å stå frem i mediene, enten det er på Twitter eller i noe så gammeldags som møter med velgerne.

– Salvini fører valgkamp hele tiden og derfor er han overalt og permanent aktiv. Det er en stil han har dyrket frem i et land hvor det nesten alltid avholdes nasjonale og lokale valg, sier seniorforsker Gert Sørensen fra Københavns Universitet.

Fakta: Matteo Salvini Født 1973, innenriksminister siden juni 2018. Fraskilt, to barn. Aktiv i det norditalienske partiet Lega Nord og medarbeider ved partiets blad. Partileder siden 2013. Partiet er nå et landsdekkende parti som opplever fremgang overalt i landet.

Lov og orden

Og i disse dager kan lederen av det høyrenasjonale partiet Lega, som i dag er landets største, ikke klage over mangel på oppmerksomhet.

Matteo Salvini har nå i flere uker vært i strid med politiets fagforeninger. Som innenriksminister snakker han bestandig om lov og orden, og han benytter enhver anledning til å opptre i skuddsikker vest med politiets logo eller i uniformsjakke. Hans entusiasme for brannvesenet får ham også til å ikle seg jakker med brannetatenes logo, men nå sier politiets og brannmannskapenes fagforeninger stopp.

En av politiets fagforeninger minner om at det er straffbart med bøter å iføre seg politiets uniform hvis man ikke selv tilhører korpset og påpeker harde fakta:

– Regjeringen har redusert utstyrsbudsjettet, som også dekker uniformer, med 20 millioner kroner og politiet mangler selv det mest grunnleggende utstyr, heter det i en uttalelse fra fagforeningen CGIL.

Matteo Salvini avfeier kritikken og selvtilliten er det ingenting i veien med, for i dagens Italia og få måneder før valget til EU-parlamentet, er Matteo Salvini sterkere enn noensinne.

Med 33–35 prosent i flere meningsmålinger ligger partiet hans Lega an til å doble stemmetallet i forhold til fjorårets valg, på tross av at han står i sentrum for langt mer alvorlige saker enn polemikken om uniformene. Fredag innledet et senatsutvalg forhandlinger om en oppheving av hans parlamentariske immunitet, i en sak hvor han risikerer flere års fengsel.

Nektet migranter hjelp

Utad prøver Matteo Salvini å bagatellisere anklagene som dommerne har reist etter en grundig etterforskningen av begivenheter i august i fjor, da redningsskipet «Diciotti» fra den italienske marinen reddet 177 skipbrudne migranter.

Innenriksminister Salvini nektet fartøyet adgang til italienske havner. I første omgang ble 13 syke migranter satt i land på Malta, før den italienske samferdselsministeren, Danilo Toninelli fra Femstjernersbevegelsen, ga fartøyet tillatelse til å anløpe havnen i Catania, til tross for Salvinis voldsomme protester.

Innenriksministeren nektet tross oppfordring fra offiserene om bord på «Diciotti» å la migrantene, hvorav flere var syke, forlate skipet. Etter flere dager fikk en gruppe mindreårige forlate fartøyet og først seks døgn etter ankomsten til Catania kunne resten av migrantene gå i land, hvor de umiddelbart ble tatt imot av leger og sykepleiere.

Selveste sjefen for den italienske kystvakten beskrev hele forløpet som en skandale, den katolske kirken protesterte og dommere i Catania innledet en etterforskning av saken.

Nylig besluttet de å sikte innenriksministeren for ulovlig frihetsberøvelse og for å avstå fra å hjelpe mennesker i nød. Salvini risikerer fem års fengsel.

Stadig mer populær

Han reagerte som ventet med kommentarer om at han med glede stiller opp i retten og anklaget dommerne for å ha en politisk agenda.

– Jeg trenger ikke beskyttelse, sa han og avviste å benytte seg av sin immunitet som minister.

– Jeg spør folket. Er det noen dommere som skal bestemme Italias innvandringspolitikk, eller er det meg som folkevalgt minister?

Regjeringspartnerne i Femstjernersbevegelsen bifalt beslutningen om en rettssak. Bevegelsen har siden sin grunnleggelse anklaget «la casta», kasten av såkalt korrupte politikere, for å beskytte hverandre, og det prinsippet gjelder også for politikere fra de nåværende regjeringspartiene, svarte Femstjernersbevegelsens ledere.

Nå har pipen fått en annen lyd. For i mellomtiden advarer Matteo Salvini mot en rettssak, som ifølge ham vil undergrave tilliten til landets institusjoner og sette spørsmålstegn ved innvandringspolitikken som et flertall i parlamentet har vedtatt.

Femstjernersbevegelsens partileder, arbeidsminister Luigi Di Maio, slet med å finne egne ben å stå på, men etter flere dagers krisemøter i regjeringen har det nå blitt sagt at hele regjeringen har et kollektivt ansvar for innvandringspolitikken og dermed også for innenriksministerens beslutninger i august i fjor.

Total dominans

Hele forløpet illustrerer hvordan Matteo Salvini, hvis parti Lega ved fjorårets valg fikk 17 prosent av stemmene mot 32 prosent til Femstjernersbevegelsen, nå dominerer italiensk politikk totalt.

I dag kan han regne med opp til 35 prosents oppslutning mot 26–27 til Femstjernersbevegelsen, og han opererer med stor kløkt, ifølge seniorforsker Gert Sørensens vurdering.

– I likhet med Silvio Berlusconi, som fremstilte seg selv som et offer for «røde dommere» i de mange sakene mot ham, kan Salvini fremstille seg som martyr.

Lega-lederen spiller også på mange italieneres mistillit til institusjoner som rettsvesenet og han spiller konsekvent innvandringskortet. Minst annenhver uke angriper han Frankrike og president Macron for å sende flyktninger og ulovlige migranter tilbake til Italia – noe som er bevist utallige ganger.

– Det er et viktig tema, sier Paolo Borioni, historiker og lektor ved La Sapienza-universitetet i Roma.

– Salvini mener at alle stenger grensene sine for migranter og flyktninger, mens Italia må ta dem. Det synes folk er helt urettferdig.

Nasjonalistisk og populistisk

Paolo Borioni understreker nødvendigheten av å se Matteo Salvini i en større sammenheng. Han står i spissen for et parti med en sterkt nasjonalistisk og populistisk linje, som nå er rotfestet i en rekke europeiske land. Og han prøver i disse uker å skape en bred allianse med disse partiene før valget til EU-parlamentet i mai.

Han håper på et valgskred til sitt eget parti. Det vil gjøre det mulig for ham å bryte med Femstjernersbevegelsen, som for tiden legger ned veto mot ferdigstillingen av en høyhastighetsbane mellom Milano og Lyon, som Salvini går inn for.

I stedet vil den ambisiøse høyrefløypolitikeren danne en allianse med de øvrige partiene til høyre, som spenner fra Silvio Berlusconis falmende Forza Italia til det nyfascistiske Fratelli d’Italia. Hvis det blir tilfellet – muligens i høst – kan stort sett ingenting bremse Matteo Salvini.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN