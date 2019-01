13 mennesker omkom da et transportfly kolliderte med et boligkompleks etter en krasjlanding utenfor Irans hovedstad Teheran.

– Det var et transportfly av typen Boeing 707 som ikke greide å stanse på rullebanen under landing, sier en talsmann for iranske luftfartsmyndigheter, Reza Jafarzadeh.

Tidligere ble det opplyst at det var 16 mennesker om bord i flyet, og at bare én person overlevde ulykken. Mandag ettermiddag opplyser det iranske forsvaret at 13 personer mistet livet.

Ifølge forsvaret var det et militært iransk transportfly lastet med kjøtt som kom fra Kirgisistans hovedstad Bisjkek, som kolliderte.

Flyet skulle ha landet på Payam-flyplassen vest for Teheran, men landet i stedet på Fath-flyplassen, som tilhører Irans mektige revolusjonsgarde. Rullebanen var imidlertid for kort, og flyet kolliderte med en mur som skiller flyplassen fra et boligområde.

Bilder fra stedet viser at flyet deretter fortsatte inn i boligområdet. Flyet var i full fyr, vrakrester ligger strødd, og et av boligkompleksene har synlige brannskader.

Ifølge det iranske forsvaret var boligkomplekset tomt og forlatt, og alle de omkomne var personell om bord i transportflyet.

Det er ikke kjent hvorfor flygerne landet på Fath-flyplassen rett øst for den iranske hovedstaden i stedet for på Payam-flyplassen.

Iranske myndigheter opplyser at de har hentet flyets ferdskriver og at de vil etterforske årsaken til ulykken.