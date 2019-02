Avstanden mellom USA og Nord-Korea var for stor på toppmøtet i Hanoi, ifølge president Donald Trump.

På en pressekonferanse etter møtet sa Trump at Nord-Koreas leder Kim Jong-un var villig til å gjøre noen innrømmelser knyttet til sitt atomprogram. Men ikke innrømmelsene som USA ønsker.

Til gjengjeld ba Kim om fjerning av alle de økonomiske sanksjonene mot landet, ifølge Trump. Det ville han ikke gå med på.

Dermed ble toppmøtet avsluttet tidligere enn planlagt.

– Noen ganger må du bare gå, sa Trump på pressekonferansen.

– Varmt forhold

Han ga likevel uttrykk for optimisme og sa han tror USA og Nord-Korea vil bli enige på et senere tidspunkt.

I tillegg skal Kim ha lovet å ikke gjenoppta testing av atomvåpen og raketter.

Trump sa også at han og Kim har et varmt forhold, og at han håper og tror det fortsetter slik.

– Vi liker hverandre rett og slett, sa den amerikanske presidenten.

Strid om begreper

Utenriksminister Mike Pompeo sa på pressekonferansen at partene gjorde framskritt i løpet av toppmøtet, dessverre uten å komme helt i mål.

Møtet i Vietnams hovedstad Hanoi var andre gang Trump og Kim traff hverandre. Deres første toppmøte ble holdt i Singapore i fjor.

USA forsøker å overtale Nord-Korea til atomnedrustning i bytte mot opphevelse av økonomisk sanksjoner. Men forhandlingene mellom landene har blant annet vært preget av ulik forståelse av begrepet «atomnedrustning på Koreahalvøya».

På pressekonferansen torsdag sa Trump at Kim har en annen forståelse av begrepet enn det USA har.

– Men den ligger mye nærmere enn for et år siden, sa presidenten.