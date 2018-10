Storbritannias statsminister Theresa May på vei inn til EUs toppmøte i Brussel onsdag. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

May åpner for forlenget overgangsfase

Storbritannias statsminister Theresa May skal ha fortalt EUs ledere at hun er åpen for å vurdere en forlenget overgangsperiode etter brexit.