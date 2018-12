Motehuset Chanel skal, som det første luksusmerket i verden, slutte å bruke skinn fra krokodiller og slanger i sine kolleksjoner.

– Chanel skal ikke lenger bruke eksotiske skinn i fremtidige produkter, sier selskapets motesjef Bruno Pavlovsky.

Han legger til at det blir stadig vanskeligere å anskaffe denne type skinn av høy kvalitet og samtidig oppfylle etiske standarder.

Chanel har vært kjent for sine håndvesker, kåper og sko laget av skinn fra slanger, krokodiller og piggrokke.

Tirsdag fjernet motehuset sin oversikt over vesker laget av pytonslangeskinn fra sitt nettsted.

Knapt noen bruker pels

– Det har vi gjort på helt fritt grunnlag, sier Chanels veterandesigner Karl Lagerfeld, som mener tiden nå er inne. Han legger til at han knapt noen gang bruker pels lenger og at han ikke kan huske siste gang Chanel viste fram pelsprodukter på catwalken.

Dyrevernsgrupper ønsker Chanels endring velkommen. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) håper andre luksusmerker følger Chanels eksempel.

Innovative materialer

– Det er ikke noe trendy ved å bruke stjålne skinn fra lidende dyr til klær eller andre produkter. Det er på høy tid at alle selskaper, som Louis Vuitton, følger Chanels eksempel og tar i bruk innovative materialer for å redde utallige dyr fra en miserabel tilværelse og en voldelig, smertefull død, heter det i PETAs uttalelse.

Gucci, Armani, Versace og John Galliano har fra før sluttet å bruke pels.