OPCW vet ikke når deres inspektører kan besøke Douma for å undersøke påstander om bruk av kjemiske våpen, sier organisasjonens leder.

Inspektørene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ankom Syrias hovedstad Damaskus lørdag, men har fortsatt ikke besøkt stedet der over 40 mennesker ifølge enkelte meldinger skal ha blitt drept i et kjemisk angrep 7. april.

Douma ligger rundt 20 kilometer nordøst for sentrum av Damaskus, og var inntil nylig kontrollert av opprørere. Nå har syriske regjeringsstyrker og deres allierte rykket inn, men sikkerheten gjør det fortsatt vanskelig for OPCW-inspektørene å rykke inn.

Et sikkerhetsteam fra FN, som skulle bane vei for inspektørene, ble beskutt da de besøkte Douma tirsdag.

– Jeg vil bare vurdere å sende dem inn når FNs sikkerhetsteam gir grønt lys og om de får uhindret tilgang til stedene, sa OPCWs leder Ahmet Uzumcu onsdag.

– På det nåværende tidspunkt vet jeg ikke når teamet kan sendes til Douma, la han til.

Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari hevdet tirsdag at inspektørene fritt kunne reise til Douma og starte sitt arbeid der.

– Dersom FNs sikkerhetsteam beslutter at forholdene i Douma er trygge, vil inspektørene kunne starte sin innsamling av fakta i morgen, sa Jaafari i Sikkerhetsrådet tirsdag.