Julian Assange kan utleveres til USA

WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange bør utleveres til USA, mener en britisk ankedomstol, stikk i strid med hva en annen britisk dommer kom fram til i januar.

Em demonstrant kledd som «Døden» utenfor rettslokalet i London etter at dommerne åpnet for at Julian Assange kan utleveres til USA.

Stella Moris, som er forlovet med Julian Assange, snakker med journalister foran rettsbygningen.

Julian Assange, fotografert for snart ti år siden, da han fortsatt var en fri mann.

Demonstranter protesterte til støtte for Julian Assange utenfor rettslokalet i London.

NTB-Ann Fredriksen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Assanges støttespillere reagerer sterkt på fredagens kjennelse:

– Julian er nok en gang i livsfare, og det er også journalisters rett til å publisere materiale som regjeringer og selskaper finner brysomme, skriver WikiLeaks' sjefredaktør Kristinn Hrafnsson på Twitter.

USA har utstedt en omfattende tiltale mot Assange etter at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde 500.000 graderte dokumenter som vakte sterk kritikk mot USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Siden 2019 har han sittet fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh utenfor London i påvente av at britisk rettsvesen skal behandle USAs utleveringsbegjæring.

Før dette tilbrakte han i om lag sju år i Ecuadors ambassade i London i frykt for at britiske myndigheter skulle utlevere ham til Sverige og deretter videre til USA.

Strid om psykisk helse

I januar sa en lavere domsinstans nei til utlevering. Begrunnelsen var da at Assanges psykiske helse var såpass dårlig at han kunne komme til å ta sitt eget liv hvis han ble overført til et amerikansk fengsel.

USA anket beslutningen, og under en to dager lang høring i oktober argumenterte Biden-administrasjonens advokater for at kjennelsen bygde på uriktige opplysninger. De mente at dommeren hadde lagt for lite vekt på eksperter som hadde et annet syn på Assanges psykiske helse, og understreket at Assange ikke risikerte å bli holdt i isolasjon.

De to dommerne som nå har åpnet for en utlevering, legger vekt på USAs forsikringer om at Assange ikke kommer til å bli holdt i isolasjon i et høysikkerhetsfengsel fram mot rettssaken.

– Det er en konklusjon som er tilstrekkelig til å avgjøre anken i USAs favør, sier de.

Kjennelsen betyr imidlertid ikke at saken er ferdigbehandlet i britisk rettsvesen. Den skal nå behandles på nytt i en lavere domstol. Den tapende part kan deretter anke saken til Storbritannias høyeste domstol.

– Justismord

Assanges partner, Stella Moris, sier at avgjørelsen vil bli anket så fort som mulig.

– Dette er et grovt justismord, sier hun, ifølge WikiLeaks på Twitter.

Moris og Assange har to barn sammen. De fikk nylig tillatelse til å gifte seg av britiske fengselsmyndigheter, men noen dato for bryllupet er ikke kjent.

En rekke av Assanges tilhengere samlet seg fredag utenfor rettslokalet med plakater der de krevde at Assange blir løslatt umiddelbart.

Saken er blitt en viktig symbolsak for ytringsfrihetsforkjempere, og flere har tatt til orde for at Assange burde fått Nobels fredspris sammen med Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

Argumentet er at WikiLeaks har hatt rett til å publisere hemmeligstemplet informasjon om kritikkverdige forhold på lik linje med andre journalister.

Den kjente journalisten John Pilger, som også er fra Australia, er blant dem som reagerer sterkt. Det gjør også presseorganisasjoner, blant annet Norsk Journalistlag, som kaller kjennelsen for skandaløs.

Risikerer 175 år

Da WikiLeaks i 2010 offentliggjorde hundretusener av graderte dokumenter, samarbeidet nettstedet med flere anerkjente aviser om publiseringen av materialet. Det ble også offentliggjort en video tatt fra et amerikansk kamphelikopter i Bagdad, som viser hvordan to Reuters-journalister blir siktet på og drept av soldatene i helikopteret. En rekke andre sivile irakere ble drept i angrepet.

I USA risikerer Assange opptil 175 års fengsel hvis han blir kjent skyldig i de 18 tiltalepunktene som er reist mot ham. Han er blant annet tiltalt for hacking og brudd på USAs spionasjelov.

Amerikanske myndigheter sier at hvis Assange blir stilt for retten og kjent skyldig, skal han få mulighet til å sone dommen i hjemlandet Australia.