Valgsmell for Macron – må søke samarbeid i nasjonalforsamlingen

Frankrikes president Emmanuel Macron står foran fem krevende år. Hans allianse mister flertallet, samtidig som Le Pens høyrepopulistiske parti går kraftig frem.

Ifølge prognoser mister Frankrikes president Emmanuel Macron og hans allianse flertallet i nasjonalforsamlingen. Her avla han sin stemme søndag.

Det går frem av de foreløpige resultatene fra siste og avgjørende runde i valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike.

Macrons allianse Ensemble ligger an til å vinne 230 seter, ifølge France24. Det trengs 289 seter for å få flertall i den franske nasjonalforsamlingen.

Ved forrige valg i 2017 fikk sentrum-høyre-alliansen Ensemble 389 seter, så årets resultat er en betydelig nedgang.

– Dette er langt fra det vi håpet på, sier Gabriel Attal, minister for offentlig regnskap i Macrons regjering, i en kommentar til prognosene.

– Vi har fått det beste resultatet, men det er en førsteplass som åpenbart er skuffende, sier justisminister Eric Dupond-Moretti.

Frontfigur for alliansen av venstrepartier i Frankrike, Jean-Luc Mélenchon, snakker til sine støttespillere i Paris.

Vanskelig tid i møte

Resultatet kan bety at Macron må vinne støtte fra sine høyreorienterte politiske motstandere, for eksempel Republikanerne, hver gang han trenger gjennomslag for sine saker. Det kan gjøre det vanskelig for presidenten å få gjennomført sine politiske ambisjoner og valgløfter.

Det kan også bety flere uker fremover med politisk fastlåste situasjoner der presidenten nå må forsøke å knytte bånd til andre partier.

Det mest trolige alternativet for Macron er et samarbeid med alliansen til Republikanerne (LR-UDI-DVD), som er på vei til å vinne rundt 76 mandater.

– Vi vil jobbe med alle som ønsker å drive Frankrike fremover, sier regjeringens talsperson Olivia Gregoire.

Støttespillerne til Jean-Luc Mélenchon og hans venstreallianse Nupes jubler over prognosene som kom klokken 20.

Beste valgresultat

Høyrepopulistiske Marine Le Pen og hennes parti Nasjonal samling ligger an til å gjøre et byks i antallet seter i nasjonalforsamlingen, ifølge prognosene som kom da valglokalene stengte klokken 20. I valget for fem år siden vant Le Pens parti kun åtte mandater.

I år kan de ende opp med 85 mandater og sitt beste valgresultat noensinne.

– Denne gruppen vil bli den desidert største i historien til vår politiske familie, sa Le Pen til jublende støttespillere i Henin-Beaumont, nord i Frankrike.

– En tsunami, sa nestleder i Nasjonal samling, Jordan Bardella, om resultatet.

Samtidig ser det ut til at den nye alliansen av flere venstreorienterte partier med navnet Nupes, med frontfigur Jean-Luc Mélenchon i spissen, får nest flest seter med 149. Alliansen hadde 60 seter i det utgående parlamentet, noe de nå nesten har tredoblet.

– Resultatet viser mest av alt en valgsvikt for Macron, sa Mélenchon til sine støttespillere i Paris.

Første runde i parlamentsvalget i Frankrike ble holdt for en uke siden. Her ble Nupes og Ensemble omtrent like store.

Det ligger an til en laber valgdeltakelse i Frankrikes nasjonalforsamlingsvalg søndag. Her fra et valglokale i Paris.

Lav valgdeltakelse

Valgdeltakelsen i valgets andre runde ser ut til å bli omtrent like laber som i den første. Analyser gjort på vegne av franske medier rett før valglokalene stengte anslår valgdeltakelsen til å ende på 46 prosent.

Klokken 17 hadde 38 prosent av Frankrikes stemmeberettigede trosset hetebølgen og gjort sin borgerplikt. I forrige runde var tallet 39 prosent klokken 17.

Eksperter spådde i forkant av valget at valgdeltakelsen ville ende på under 50 prosent.

Samtlige 577 representanter i nasjonalforsamlingens underhus er på valg. De velges i enkeltmannskretser over hele landet.

Valg nummer to

Valget til ny nasjonalforsamling er det andre valget i Frankrike på kort tid. I april ble det avholdt presidentvalg i to runder.

I første runde pustet Mélenchon Le Pen i nakken, men han fikk ikke nok stemmer til å gå videre til andre runde. Der var det Le Pen og Macron som kjempet mot hverandre, og Macron gikk seirende ut med 58,5 prosent av stemmene.

Det skjedde etter en valgkamp preget av misnøye og uro. Blant valgløftene til Macron var blant annet å heve den franske pensjonsalderen fra 62 til 65 år, innføre skattekutt og en ny velferdsreform.

Men uten flertall i nasjonalforsamlingen, kan arbeidet med ambisiøse reformer vise seg å bli krevende.