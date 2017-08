Minst 600 personer er fortsatt savnet etter flommen i Sierra Leones hovedstad Freetown. Landets president ber omverdenen om akutt hjelp til å takle katastrofen.

Stadig flere omkomne trekkes ut fra hus som ble dekket av gjørme under jordskredet og flommen som rammet byen mandag. Mange innbyggere ble begravd i tonnevis med jord og gjørme mens de lå og sov.

Så langt er over 300 personer bekreftet døde, men det er ventet å stige kraftig. Røde Kors anslår at 600 personer fortsatt er savnet. Tirsdag ble også flere lik skylt opp på en strand.

Redningsarbeidere jobber på spreng i et forsøk på å finne overlevende og grave ut døde fra leirmassene, men arbeidet er vanskelig på grunn av mangel på utstyr og ekspertise, ifølge Røde Kors.

Flere har gjort desperate forsøk på å grave ut savnede med egne hender.

Manika Kamara, AP / NTB scanpix

– Klarer ikke alene

President Ernest Bai Koroma ba tirsdag om øyeblikkelig hjelp da han møtte pressen i Regent, et hardt rammet lokalsamfunn som ligger på et høydedrag utenfor hovedstaden. Med tårer i øynene fastslo han at det fattige vestafrikanske landet ikke greier å takle katastrofen alene.

– Hele samfunn er skylt vekk, sa Koroma mens han sto på plassen der flere etasjer høye hus ble revet med av jord- og vannmasser dagen før.

Flommen og skredet kom etter tre dager med kraftig regnvær. Raset rammet først og fremst Regent, men det førte til store oversvømmelser andre steder i byen.

Ifølge en talsmann for regjeringen, Cornelius Deveaux, er likhusene overfylte med døde menn, kvinner og barn. Mange av likene er maltrakterte og mangler kroppsdeler.

Frykter sykdom

Deveaux fremholder at det er viktig at ofrene begraves skikkelig for å hindre spredning av sykdommer som kolera.

– Jeg har aldri sett noe liknende, sier Abdul Nasir, programkoordinator for Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen.

– En elv med leire kom ut av intet og slukte hele samfunn, bare feide dem bort. Vi kjemper mot klokken, mot mer flom og sykdom for å hjelpe de berørte samfunnene å overleve og takle tapet, sier han.

Redd Barna-ansatt savnet

Ifølge Redd Barna er en av organisasjonens lokalt ansatte og barna hans blant de savnede.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt beskjeden om at en av våre kolleger i Sierra Leone og hans barn er blant de savnede, sier Redd Barnas utenlandssjef, Amar Bokhari.

Om lag 9.000 mennesker anslås å ha blitt rammet. Mange av de fattigste boligområdene i Freetown ligger nær havet og har dårlige kloakksystemer, noe som gjør dem mer utsatt for flom under regntiden. Det er også blitt bygget mange store og ulovlige bolighus i åssidene i byen. Omfattende avskoging har også bidratt til at skredet og flommen blir såpass ødeleggende.