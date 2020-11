Tech-giganter ruster opp mot desinformasjon

YouTube suspenderer den amerikanske nyhetskanalen OAN for å ha delt desinformasjon om en påstått kur mot covid-19, mens et internasjonalt samarbeid mellom Google, Facebook, Twitter og andre aktører startes for å ruste opp mot desinformasjon om koronaviruset.

Youtube har til nå hatt egne regler. Nå skal de samarbeide med andre store aktlører for å stoppe spredningen av desinfornasjon. Foto: Dado Ruvic / X02714