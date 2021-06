Store, men uklare løfter fra G7-landene

Én milliard vaksinedoser og et vendepunkt for planeten er blant tingene G7-landene har lovet etter toppmøtet. Flere mener imidlertid det er mangel på detaljer.

President Joe Biden på sin pressekonferanse søndag. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Nyheten om vaksinedoser ble kunngjort av den britiske statsministeren Boris Johnson på en pressekonferanse søndag ettermiddag, kort tid etter at toppmøtet han var vert for, ble avsluttet.

Lederne fra USA, Storbritannia, Japan, Frankrike, Tyskland, Canada og Italia, samt EU-topper, har vært samlet i Carbis Bay i Cornwall sørvest i England.

De syv lederne for verdens mektigste industriland skal donere over én milliard vaksinedoser til mellom- og lavinntektsland, enten direkte eller via vaksineprogrammet Covax.

– Dette er enda et stort steg mot å få vaksinert hele verden, sa Johnson.

G7-toppmøtet hadde invitert Australias statsminister Scott Morrison (lengst til venstre) og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa som gjester på søndagens møte. Foto: Leon Neal / Pool via AP / NTB

Uklart om det er nye doser

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) trengs det imidlertid minst elleve milliarder doser dersom man skal få vaksinert nok mennesker til å få en endelig slutt på pandemien innen midten av neste år. Også flere bistandsgrupper mener G7-landenes løfter ikke strekker til.

Blant annet sier Romilly Greenhill i organisasjonen One Campaign at det er en «mystisk tåke» rundt tallet. Hun peker på at det er uklart hvorvidt det er et nytt løfte, eller bare en gjentakelse av tidligere løfter fra de ulike G7-landene.

Blant annet har Storbritannia allerede lovet én milliard doser innen utgangen av 2022. Tyskland har allerede kommet med et vagere løfte om 2,3 milliarder doser.

Stemningen meldes å ha vært god under alle møtene i helgen. Her der det presidentene Joe Biden og Emmanuel Macron som morer seg over noe. Foto: Doug Mills / Pool via AP / NTB

Biden: – Ikke i mål før 2023

USA står for om lag halvparten av den milliarden doser G7-landene har lovet. President Joe Biden uttalte på sin pressekonferanse at søndagens vaksineløfte ikke er siste steg i kampen mot koronapandemien.

Imidlertid sa han også at han ikke tror målet om vaksinedoser til 70 prosent av verdens voksne ikke nødvendigvis er nådd innen 2023.

Slutterklæringen som ble lagt frem søndag, tar også en tøffere tone mot Kina enn tidligere, blant annet gjennom å oppfordre Beijing til å respektere menneskerettighetene i Xinjiang og Hongkong.

G7-landene har også tatt til orde for at WHO må gjennomføre en ny granskning av koronavirusets opprinnelse i Kina.

Ingen enighet om kullkraft

Videre går landene inn for en opptrapping av kampen mot klimaendringer, et mer rettferdig globalt skattesystem, og et løfte om å holde Russland ansvarlig for en rekke store dataangrep. En enighet om en global minstesats på 15 prosent for selskapsskatt ble inngått allerede før møtet.

I slutterklæringen står det for første gang at landene skal bli klimanøytrale «snarest mulig, senest i 2050.» G7 kunne imidlertid ikke tilby mye detaljer om klimaopptrappingen. De ble blant annet ikke enige om et felles mål om utfasing av kullkraft, grunnet amerikansk motstand.

Disse aktivistene fra Extinction Rebellion var blant noen av flere tusen demonstranter som har protestert mot sendrektig klimahåndtering under helgens toppmøte. Men alle protestene har gått fredelig for seg. Foto: Ben Birchall / PA via AP / NTB

Biden med stikk til forgjengeren

Biden kalte klimakrisen menneskehetens største trussel på sin pressekonferanse. Den amerikanske presidenten benyttet anledningen til å komme med flere stikk mot sin forgjenger, Donald Trump.

– Vi hadde en president som mente klimakrisen ikke var et problem, sa Biden, som overtok for Trump i januar.

I tillegg roste både han og Johnson den gode stemningen på møtet. Biden sier det var oppriktig optimisme å se blant lederne, etter fire år med Trump.

De fleste av lederne skal nå videre til Nato-toppmøtet i Brussel. Biden og konen Jill tok søndag en snartur innom London, for å nyte afternoon tea med dronning Elizabeth.