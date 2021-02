Sammenstøt etter pågripelse av spansk rapper

Demonstranter og politiet har støtt sammen i flere spanske byer etter at rapperen Pablo Hasél ble pågrepet.

Støttespillere hadde samlet seg rundt den spanske rapperen Pablo Hasél, som er dømt til ni måneders fengsel for ytringer på Twitter og som ble hentet til soning av politiet i Lleida tirsdag. Foto: AP / NTB

Hasél, som egentlig heter Pablo Rivadulla, ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

Den sterkt venstreorienterte rapperen nektet å møte til soning og forskanset seg på Lleida-universitetet. Tirsdag stormet politiet området og hentet ham med makt.

– Det er fascist-staten som pågriper meg. Død over fascist-staten, ropte 32-åringen da han ble geleidet ut av politifolkene.

Dommen og pågripelsen av Rivadulla har ført til store protester i Spania, der hundrevis av artister med filmregissøren Pedro Almodóvar, Oscar-vinneren Javier Bardem og sangeren Joan Manuel Serrat i spissen har engasjert seg og undertegnet et opprop til støtte for ytringsfrihet.

Amnesty International har også engasjert seg i rapperens sak og sier at fengslingen av ham på bakgrunn av sangtekster og Twitter-meldinger ikke kan forsvares.

Tirsdag kveld protesterte flere tusen i Barcelonas gater, og noen av demonstrantene satte fyr på søppelkasser og angrep en politistasjon.

Det kom også til sammenstøt mellom demonstranter og politiet i Lleida, Girona og Valencia.