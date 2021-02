Avis: Spionanklaget russer utvist fra Sverige

En ansatt ved Russlands ambassade i Stockholm er utvist fra Sverige, melder Dagens Nyheter.

NTB

Utvisningen er Sveriges svar på at Russland for noen uker siden utviste en svensk diplomat stasjonert i St. Petersburg, skriver avisen onsdag kveld.

Dagens Nyheter erfarer at svenske myndigheter er «overbevist om at den 35-årige mannen jobber for den russiske etterretningstjenesten SVR».