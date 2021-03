FN fikk ikke det de ba om til humanitærhjelp for Syria

FN ba om drøyt 85 milliarder kroner i humanitærhjelp til syriske krigsofre, men fikk tilsagn om bare 55 milliarder kroner under en giverkonferanse tirsdag.

Store deler av Syria er bombet i grus, og millioner av mennesker står på randen av sult. Foto: AP / NTB

NTB

Av de 85 milliardene som trengs i inneværende år, ønsket FN å øremerke 39 milliarder til humanitærhjelp inne i Syria, mens det øvrige var tiltenkt millioner av syriske krigsflyktninger i nabolandene.

– I ti år har syrere lidd gjennom død, ødeleggelse, fordrivelse og nød. Og ting blir verre, ikke bedre. Mer enn 13 millioner mennesker trenger humanitærhjelp for å overleve dette året, sa FNs generalsekretær António Guterres tirsdag.

Tyskland var mest rause under giverkonferansen og lovet drøyt 17 milliarder kroner, mens USA lovet drøyt 5 milliarder kroner.

Kan blusse opp

FNs spesialutsending til Syria, den norske diplomaten Geir O. Pedersen, advarte på sin side mot å tro at krigen og det syriske folks lidelser er over, selv om situasjonen på bakken nå er relativt rolig.

Situasjonen i landet er fortsatt svært spent, sykehus og andre sivile mål rammes regelmessig og styrker fra fem land opererer i nærheten av hverandre.

– Det kan blusse opp igjen når som helst, sa han under tirsdagens giverkonferanse.

Etter ti år med krig er de humanitære behovene enorme, både i Syria og blant millioner av flyktninger som lever i naboland. Foto: AP / NTB

Norsk bistand

Norge har lovet å bidra med minst 1,6 milliarder kroner i 2021 og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) oppfordret i sitt innlegg på konferansen partene i landet til å ivareta humanitære behov og tilrettelegge for vaksinering mot covid-19.

Søreide oppfordret også til videre arbeid mot en politisk løsning på konflikten og sa at alle involverte parter må være forberedt på å inngå vanskelige kompromisser.

Trengs sårt

Redd Barna gleder seg over at Norge opprettholder et høyt nivå på den humanitære hjelpen til Syria.

– Dette trengs sårt. Matprisene har fordoblet seg siden i fjor. Nesten 60 prosent av befolkningen legger seg sultne om kvelden. Fattigdommen vokser og covid-19 gjør situasjonen verre, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Fakta Krigen i Syria Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre. Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen. En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både IS og kurdisk milits. I oktober 2019 trakk USA ut de fleste av sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene. Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner er på flukt inne i Syria. FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført frem. Les mer

Skuffet Egeland

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland er på sin side skuffet over at enkelte land kutter i sin humanitærhjelp til Syria.

– Det er skuffende å se at Storbritannia og USA kutter dramatisk i sine bidrag i en tid der syriske familier står overfor mer sult og fattigdom enn noensinne, sier han.

– Verdenssamfunnet har sviktet ved ikke å stanse de krigførende partene i Syria fra å bruke sivile som brikker i et spill. Å trappe opp hjelpen er det minste verden kan gjøre for å hjelpe syrerne med å overleve og komme på fote igjen, sier Egeland.