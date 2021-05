Midtøsten-forsker: Netanyahu leker med ilden

Benjamin Netanyahus trusler om å sende inn hæren mot sammenstøt mellom jødiske og arabiske israelere er å leke med ilden, mener professor Hilde Henriksen Waage.

Røyk stiger etter et israelsk bombeangrep mot Gaza by. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

NTB

– De som er ute og slåss og kjemper nå, er født etter glansdagene med Oslo-avtalen fra 1990-tallet. De har ingen dialog eller diplomatisk forståelse i sin bagasje, for de har aldri sett noe til det, sier Waage, som er professor på Universitetet i Oslo.

Onsdag uttalte Netanyahu at regjeringen vurderte å sende inn hæren for å bekjempe voldelige sammenstøt mellom høyreradikale jøder og palestinere med israelsk statsborgerskap, som ofte omtales som israelske arabere. Torsdag gjentok han trusselen, skriver Haaretz.

– Det er i alle fall skikkelig farlig. Det er vanskelig å spå hvordan det vil gå. Desto mer vold, desto flere som blir drept internt, desto flere sinte handlinger. Å sette inn hæren vil gjøre det veldig vanskelig, sier UiO-professoren.

Israelske soldater bærer kisten til soldaten Omer Tabib, som ble drept nær Gazastripen onsdag. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

– Netanyahu har mistet kontrollen

I byen Bat Yan ble en israelsk araber onsdag alvorlig skadet da han ble banket opp av en jødisk mobb. Samtidig er en synagoge og en annen jødisk eiendom satt i brann i byen Lod. Forsvarsminister Benny Gantz har allerede innkalt massive forsterkninger fra grensepolitiet.

– Netanyahu har mistet kontrollen over de ytterliggående gruppene, som nå har fått operere i lang tid. Vi vet ikke hvor mange og hvor sterke de er, og hvilke virkemidler de er villig til å ta i bruk, sier Waage.

Hun forteller at palestinere som har israelsk statsborgerskap, har pleid å sitte stille i båten når det er konflikt mellom Israel og Palestina. Det siste tiåret har imidlertid dette forandret seg.

– Vi så det litt i 2014, og i større grad nå, at det er ytterliggående ekstreme grupper som er veldig sinte og ikke finner seg i å sitte stille og håpe ting blir bedre.

Waage mener det eneste man har fått på begge sider etter mange år med konflikt, er mer ytterliggående svar. Hun peker på at det israelske politiske spekteret har forandret seg dramatisk.

– Arbeiderpartiet er nesten borte, venstresiden er nesten borte. Før kunne det være 100.000 israelere som demonstrerte for fred. Det ser man ikke lenger.

Nye israelske angrep rammet mål i Gaza by torsdag. Målene er ifølge Israel knyttet til Hamas, men mange av dem befinner seg i tett befolkede områder. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

Ligner 2014-opptrapping

Hun mener opptrappingen til konflikten likner på den forrige konflikten i 2014. Også da begynte krigen med uroligheter i Jerusalem, med brutale drap på begge sider.

Denne konflikten begynte tidligere denne uken med rakettangrep fra Gazastripen etter en periode med kraftige sammenstøt mellom israelsk politi og palestinere i Øst-Jerusalem, særlig rundt al-Aqsa-moskeen.

Henriksen Waage frykter at konflikten vil ende med store tap, samtidig som hun er klar på at det er nøye kalkulert fra Hamas. Både Hamas og den israelske regjeringen kaller hun drevne krigsspillere.

– Jeg tror dessverre det er sånn at Netanyahu er en dreven spiller. Det er nok ikke planlagt fra hans side, men det passer ham godt å få en konflikt i fanget nå. Det bidrar til en samling rundt ham, og han blir Mr. Security, slik han vil fremstå.

Benjamin Netanyahu har nylig måttet overlate oppdraget med å danne regjering etter vårens valg til sin rival Yair Lapid, samtidig som han er under etterforskning for korrupsjon. Waage mener Hamas' kalkulering er at det politiske kaoset, og manglende vilje til å gå inn i Gaza med bakkestyrker, fører til at de kan bli ved makten på Gazastripen.

Statsminister Benjamin Netanyahu mener Israel nå må kjempe på to fronter – både mot Hamas, og mot innenlandske sammenstøt mellom jøder og arabere. Foto: AP / NTB

Egypt driver forhandlinger

Alt i alt tror likevel historieprofessoren at hendelsesforløpet kommer til å likne tidligere konflikter mellom partene.

– Etter en stund pleier Egypt å komme på banen og drive med forhandlinger, sier hun.

Torsdag avslørte egyptiske etterretningsoffiserer at en delegasjon allerede er i Israel for å forhandle mellom partene.

Det er likevel en svært viktig forskjell sammenliknet med tidligere kriger, mener Waage. En rekke arabiske land ønsker nå å nærme seg USA, særlig med tanke på normaliseringsavtalene som Donald Trump drev frem mellom Israel og land som Bahrain og Emiratene. Dermed har Palestina enda færre venner enn før.

– Palestina har ingen allierte i Midtøsten, ingen stormaktsallierte, ingen som kan hjelpe dem, sier Waage.