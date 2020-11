Svarte velgere hjalp Biden å vinne valget. Hva nå?

Joe Biden takket svarte velgere for å ha reddet seieren, og sa at han alltid vil støtte dem. – Jeg håper ikke dette er bare tomme ord, sier Kourtney Neloms.

– Ok, la oss se om han virkelig mener det, sier Kourtney Neloms fra Detroit mens hun tenker tilbake på Joe Bidens seierstale 7. november. Foto: Cyndi Elledge / The New York Times

John Eligon, The New York Times

Audra D. S. Burch, The New York Times

Da påtroppende president Joe Biden holdt seierstale forrige lørdag, takket han svarte velgere for å ha reddet kampanjen hans da det så som verst ut.

– Dere har alltid støttet meg, og jeg kommer alltid til å støtte dere, sa han til jubel fra de flere hundre fremmøtte tilhørerne.

Men 42 år gamle Kortney Neloms fra Detroit jublet ikke, hun hørte på Bidens tale fra Wilmington i Delaware med skepsis.

– Ok, la oss se om han virkelig mener det, husker Neloms, som er svart, at hun tenkte.

– Jeg håper ikke dette er bare tomme ord, sier hun.

Svarte velgere over hele landet feiret valget av Biden og visepresidentkandidat og senator Kamala Harris fra California, men de siste dagene har mange sagt at administrasjonen må vise at de virkelig vil gjøre noe med de store ulikhetene og systemiske barrierene i landet.

– Jeg er ikke helt overbevist

– Jeg er håpefull og villig til å gi Biden en sjanse, men jeg er ikke helt overbevist, sier 53 år gamle Geary Woolfolk, som er svart og bor i en forstad til Atlanta.

Omtrent 87 prosent av de svarte velgerne stemte på Biden i årets valg. Samtidig viste valgdagsmålingene at Trump fikk flere stemmer fra svarte enn i 2016, særlig blant svarte menn, til tross for at mange mener at han fyrer opp under rasismen.

To dusin intervjuer med afroamerikanske velgere vitner om politiske saker som i mange år har fått for lite oppmerksomhet, særlig i det demokratiske partiet som de har støttet trofast i flere tiår.

Laura Rodríguez og Ariana Lyons i Atlanta omfavner hverandre mens de følger med på at den nyvalgte presidenten, Joe Biden, gir sin seierstale på TV 7. november. Foto: Meridith Kohut / The New York Times

Svarte amerikanere har alltid høye forventninger til demokratene. Denne gangen er kanskje presset på den kompromissvillige og moderate Joe Biden enda større enn vanlig, etter en sommer med protester mot politivold og systemisk rasisme, og på grunn av den etniske sammensetningen av valgkoalisjonen hans og Bidens egen politiske fortid.

I årets presidentvalg var Bidens politiske identitet i stor grad påvirket av at han var visepresident for Barack Obama, landets første svarte president. Han brukte denne erfaringen til å samle støtte hos de svarte, og det var svarte velgere i Sør-Carolina som reddet kampanjen hans for å bli demokratenes presidentkandidat.

Biden innrømmer feil

Biden har medgått at innføringen av strengere straffelover i 1994, som han bidro sterkt til da han var senator fra Delaware, til dels var feil. Mye av valgkampanjen har også omhandlet rasemessige ulikheter.

Koronapandemien rammer svarte og latinamerikanske grupper uforholdsmessig hardt, og flere tilfeller av politivold har utløst en av de største protestbevegelsene i landets historie.

Biden og Harris – den første svarte kvinnen som er valgt til visepresident – vant med stor margin over Trump i Detroit, Milwaukee, Philadelphia og Atlanta, byer med en stor andel svarte innbyggere som ga Biden et betydelig løft i viktige vippestater.

Folk samler seg i en bar i Atlanta for å se Joe Biden tale til folket fire dager etter valget. Foto: Meridith Kohut / The New York Times

I seierstalen lovet Biden å gjengjelde den sterke støtten fra de svarte velgerne. Det var et uvanlig tydelig budskap til de afroamerikanske velgergruppene fra en påtroppende president.

– Det skaper en situasjon med større press på å levere for de svarte innbyggerne, sier Isaiah Thomas, som er svart og bystyremedlem i Philadelphia.

– Det var et øyeblikk jeg ikke tror vi får oppleve igjen. Derfor må vi få så mye vi kan til fattige og fargede mennesker, sier han.

I kampanjen publiserte Biden en omfattende skisse med planer for det svarte USA. Den inneholdt forslag om investeringer i svarte virksomheter og oppstartsbedrifter, å gjøre det lettere å eie sin egen bolig, redusere de rasemessige ulikhetene i utdanningssystemet og gjøre noe med et rettsvesen som arresterer, dømmer og fengsler svarte i uforholdsmessig stor grad.

Også Bidens plan for overgangen til presidentembetet, som ble lansert denne uken, inneholdt en del om raselikestilling.

Stemte ikke for Biden, men mot Trump

Aktivister i koalisjonsbevegelsen Movement for Black Lives sa at de hadde sendt et brev til Biden, der de ba om å få en rolle i overgangen, men hadde tidligere denne uken ikke fått svar ennå.

Geary Woolfolk, som er sentrumsorientert og sier at han ikke nødvendigvis stemte for Biden, men mot Trump, skrev et åpent brev til Biden like etter talen forrige lørdag. Han skrev at det demokratiske partiet ikke hadde gjort seg fortjent til stemmen hans – eller lojaliteten.

– Politikere, jeg gir stemmen min til høystbydende – hva vil dere gjøre for meg og mine nå som valget er over?, skrev han på Facebook.

Woolfolk, som har tre voksne sønner, sier at han vil stille politiet til ansvar uten å fjerne finansieringen til avdelinger, og tilby bedre forberedelser til svarte studenter som er på vei til college eller yrkesrettet utdanning.

Kampanjeskilt utenfor private hjem i Fulton fylke, Georgia. Joe Biden takket svarte velgere i seierstalen sin 7. november, men mange lurer på hvor mye han vil jobbe for reelle forandringer for svarte. Foto: Meridith Kohut / The New York Times

Jean Brooks Murphy, en 74 år gammel pensjonert innkjøper i Charleston, er blant andelen på mer enn 60 prosent av de svarte velgerne i Sør-Carolina som reddet Bidens kampanje for å bli demokratenes presidentkandidat.

– Biden skylder oss definitivt en administrasjon som er villig til å jobbe med likhet, sa hun.

Brooks Murphy forteller at tilgang til helsetjenester er viktig for henne, for hun har mange venner «som er redde for å gå til legen eller ikke går i det hele tatt, fordi de ikke har råd til behandlingen eller medisinen».

De svarte har også ulikt syn

En del av utfordringen for Biden blir å samle de svarte amerikanernes brede og varierende syn på målsettinger, ideer og strategier.

Noen mener at en drastisk overhaling av systemene – fra politiet til boligpolitikken – er veien til likhet, mens andre ønsker mer moderate tiltak som kan samle støtte på tvers av det politiske spekteret.

Når unge, svarte og progressive aktivister bruker slagord som «defund the police», møter de kritikk fra James Clyburn fra Sør-Carolina, som er en av de mektigste svarte politikerne i kongressen.

Han mener at de truer med å underminere støtten til bevegelsene og skade demokratenes valgoppslutning.

Her holder Joe Biden tale etter å ha vunnet primærvalget for Demokratene i Sør-Carolina. 60 prosent av de svarte velgerne i Sør-Carolina bidro til å redde Bidens kandidatur til presidentrollen. Foto: Maddie McGarvey / The New York Times

Banika Jones, som jobber med matservering i skoledistriktet Detroit, sa at hun ønsker konkrete tiltak for svarte mennesker, med offentlig helseforsikring, arbeiderlønn man kan leve av og eliminering av studiegjeld.

– Jeg vil se noen faktiske, reelt sosialistiske reformer, sier hun med henvisning til den politiske ideologien republikanerne har brukt til å demonisere demokratene.

– Jeg bruker et stygt ord, og jeg mener det. Jeg vil at vi skal bli mer som Danmark, sier hun.

Selv om Jones stemte på Biden, forteller hun at hun ikke var begeistret for ham.

– Demokratene har ingen ryggrad

Hun ser ham heller som en videreføring av tidligere demokrater som er mer opptatt av å blidgjøre velgere på midten enn å gjennomføre reelle endringer for afroamerikanere og andre marginaliserte grupper.

– Demokratene sier alltid at de skal gjøre noe. De sier at de skal gjøre helsevesenet bedre, de skal hjelpe oss med utdanning, de skal gjøre noe med fattigdommen.

– Men de har ingen ryggrad, de har ingen vilje til å reise seg og ta kampen, sier hun.

19 år gamle Jaymes Savage har derimot ikke gitt opp håpet.

Andreårsstudenten ved Rutgers University-Camden stemte for første gang i år, og er spent på hva en Biden-Harris-administrasjon kan bety for en svart mann fra Philadelphia, som ham selv.

Jaymes Savage stemte for alle første gang dette valget, i Philadelphia. 19-åringen er spent på hva Biden-Harris-administrasjonen kan bety for de svarte i USA. Foto: Kriston Jae Bethel / The New York Times

Han håper spesielt at Harris – som har innvandrerforeldre fra Jamaica og India – skal ha forståelse for kampen som fortsatt pågår blant fargede.

– Jeg er litt forbeholden, men jeg har håp fordi han har henvendt seg spesielt til oss og sagt at vi var en viktig del av valgseieren, sier han.

– Jeg føler at han virkelig kommer til å hjelpe oss mer nå.

Men enkelte mener at svarte velgere ikke bare kan vente på at Biden skal hjelpe dem. De må legge press bak saken.

Håper han velger flere svarte kvinner

Jasmine M. Johnson, som har brukt det siste året på å mobilisere velgere i Milwaukee, der valgdeltakelsen var på samme nivå som i 2016, forteller at hun var henrykt over Biden-seieren. Hun håper at han velger flere svarte kvinner «som nok en gang har levert» til regjeringen.

Hun mener at presidenten må prioritere å redusere de økonomiske forskjellene.

– For noen har denne valgomgangen vært en oppfriskning, og for andre et krasjkurs i hvordan samfunnet fungerer, sier 39 år gamle Johnson.

– Vi må alle forstå hvilken betydning valgene har for livene våre, og sammen stille krav til den nye administrasjonen og holde dem ansvarlige, sier hun.

