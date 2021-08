Arizona-mann døde etter hundrevis av bistikk

En mann døde og to personer ble innlagt på sykehus etter at de ble stukket flere hundre ganger av svermende bier nær Tucson i Arizona denne uken.

I alt seks personer ble stukket av biene, og for en av dem gikk det svært ille, skriver The Guardian.

– Tre pasienter, som trolig ble stukket hundrevis av ganger, ble fraktet til sykehus. En voksen mann døde, opplyser brannvesenet på Facebook.

Tre brannmenn ble også stukket da de rykket ut til stedet og fant en om lag 45 kilo tung bikube i et tre. En av brannmennene ble stukket 60 ganger og måtte behandlet på sykehus. Hans to kollegaer trengte ikke legetilsyn etter hendelsen.

Slike bisvermer er en relativt vanlig og noen ganger farlig hendelse i Arizona. I 2015 overlevde en mann etter å ha blitt stukket mellom 500 og 1.000 ganger. Samme år døde seks personer etter å ha blitt stukket av en annen sverm, skriver The Guardian.

Politiet opplyser at mesteparten av biene i Tucson ble drept og at bikuben ble fjernet, men advarer om at det fremdeles kan være noen bier igjen i området.

