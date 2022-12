Opptøyer i Paris etter at tre ble drept i mulig rasistisk angrep

Tre personer er drept og tre såret i en skyteepisode ved et kurdisk kultursenter i Paris. Fredag kveld er kom det til opptøyer i den franske hovedstaden.

Tre personer ble drept og fire såret i en skyteepisode i Paris fredag formiddag.

NTB

Bilder viser kraftige sammenstøt mellom politiet og demonstranter. Minst elleve politibetjenter er ifølge Le Monde skadet og politiet har brukt tåregass.

Demonstrasjonene skjer blant annet i området der fredagens skyteepisode skjedde.

En folkemengde i nærheten av åstedet ropte «Erdogan, terrorist» og «tyrkisk stat, leiemorder» med henvisning til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Macron fordømmer angrepet

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer fredagens angrep i Paris. Han kaller det et motbydelig angrep mot kurdere.

– Frankrikes kurdere har vært mål for et motbydelig angrep i hjertet av Paris, sier Macron.

En 69 år gammel tidligere lokfører er pågrepet for angrepet. Han er tiltalt for et angrep mot en migrantleir i desember i fjor og var løslatt i påvente av rettssaken.

– Gikk etter utlendinger

– Vi så en gammel, hvit mann komme inn, deretter begynne han å skyte i det kurdiske kultursenteret før han dro han til frisøren ved siden av, sier Romain, som jobber på en restaurant i nærheten.

Innenriksminister Gerald Dermanin besøkte fredag kveld åstedet. Der var det amper stemning mellom kurdere og politiet.

– Han gikk klart etter utlendinger, sa Dermanin, som la til at det er usikkert om gjerningsmannen gikk målrettet etter kurdere.

En folkemengde samlet seg i nærheten av åstedet.

Kjent fra før

Ifølge påtalemyndighetens kontor i Paris er den pågrepne en 69 år gammel mann med fransk bakgrunn. Han ble også lagt inn på sykehus etter pågripelsen. Mannen er kjent for politiet etter to drapsforsøk i 2016 og 2021.

Mannen er tidligere tiltalt for rasistisk vold, opplyser påtalemyndigheten. Han ble anklaget for å ha angrepet minst to migranter med en kniv i en leir i Paris i desember i fjor. Rettssaken etter dette angrepet er ennå ikke avholdt.

Motivet bak fredagens angrep er fortsatt uklart, men mannens identitet og åstedet vakte umiddelbart mistanke om at skytingen var rasistisk motivert.

Travel gate

Hendelsen fant sted rundt klokken 11 fredag formiddag lokal tid, i nærheten av et kurdisk kultursenter. Ifølge politiet skjedde det på gaten som heter Rue d'Enghien. Det er en travel gate som ligger i nærheten av jernbanestasjonen Gare de l'Est.

Det kurdiske kultursenteret, kalt Centre Ahmet Kaya, brukes av en veldedig organisasjon som jobber for å integrere den kurdiske befolkningen i Paris-regionen.

Øyenvitner på stedet skal ha meldt om at syv-åtte skudd ble avfyrt på gaten. Det skal ha oppstått kaos i gaten som følge av skytingen.

En 69 år gammel mann ble pågrepet i en frisørsalong etter hendelsen.

Panikk

En beboer i området, Emmanuel Boujenan, sier til AFP at gjerningsmannen ble pågrepet i en frisørsalong.

– Det var folk som fikk panikk, ropte til politiet og pekte på salongen «han er der inne, han er der inne, gå inn», forklarte han.

Selv om motivet bak skytingen foreløpig ikke er kjent, etterforskes det av antiterroravdelingen ved påtalemyndighetens kontor.

For én av de sårede etter skyteepisoden er tilstanden kritisk, og de andre to har alvorlige skader, ifølge politiet.