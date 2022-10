USA hevder å ha avdekket omfattende kinesisk spionasje

USA har siktet 13 kinesiske statsborgere for spionasje, trusler og forsøk på å stjele høyteknologi på vegne av kinesisk etterretning.

USA kommer aldri til å godta forsøk fra utenlandske makter på å undergrave den amerikanske rettsstaten, sa justisminister Merrick Garland på en pressekonferanse i justisdepartementet mandag.

NTB

USAs justisminister Merrick Garland anklaget på en pressekonferanse mandag Kina for å forsøke å undergrave det amerikanske rettsvesenet. Anklagene har bakgrunn i tre separate etterforskninger.

– Regjeringen i Kina forsøkte å blande seg inn i rettighetene og frihetene til enkeltpersoner i USA, og vil undergrave vårt rettsvesen som beskytter disse rettighetene, sa Garland.

Vervet dobbeltagent

To av de siktede, identifisert som Gouchun He og Zheng Wang, vervet ifølge siktelsen en person med tilknytning til amerikansk påtalemyndighet. Formålet skal ha vært å skaffe informasjon om saken USA har anlagt mot den kinesiske telegiganten Huawei og påvirke utfallet.

Vedkommende skal ha mottatt rundt 640.000 kroner i kryptovalutaen Bitcoin, men var dobbeltagent og rapporterte løpende til FBI.

Det er utstedt arrestordre på Gouchun He og Zheng Wang, men det er ikke kjent hvor de befinner seg.

USAs justisminister Merrick Garland gikk hardt ut mot Kina under en pressekonferanse mandag.

Trusler og tyveri

Fire andre kinesiske statsborgere er også siktet, anklaget for å ha etablert et akademisk institutt som dekke for å stjele avansert amerikansk teknologi og utstyr.

De fire er ifølge Garland også siktet for å infiltrert protester «som ville ha vært pinlige for den kinesiske regjeringen».

To andre kinesiske statsborgere er pågrepet og fem andre er siktet for å ha truet kinesere i eksil til å returnere til Kina. Dette skal ha skjedd som et ledd i det kinesiske myndigheter har omtalt som «Operasjon revejakt».

Talspersoner for Huawei og den kinesiske ambassaden i USA har foreløpig ikke besvart forespørsler om å kommentere saken. Huawei har tidligere beskrevet den føderale etterforskningen som «politisk forfølgelse, enkelt og greit».

Justismyndighetene anklager to navngitte kinesere for forsøk på å verve en amerikansk dobbeltagent for å skaffe informasjon om saken USA har anlagt mot den kinesiske telegiganten Huawei.

Nøler ikke

– Dagens saker gjør det helt klart at kinesiske agenter ikke nøler med å bryte loven og internasjonale normer i prosessen, sa USAs visejustisminister Lisa Monaco under pressekonferansen.

Både Garland og FBI-sjef Christopher Wray gikk hardt ut mot kinesiske myndigheter.

– Vi kommer aldri til å godta forsøk fra utenlandske makter på å undergrave den amerikanske rettsstaten, sa Garland.