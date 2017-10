En demonstrasjon til støtte for katalansk uavhengighet har samlet 450.000 personer i Barcelona. De protesterer etter at Spania har oppløst regionens regjering.

Beslutningen om å oppløse regjeringen i Catalonia ble tatt under et regjeringsmøte i Madrid lørdag, med henvisning til paragraf 155 i den spanske grunnloven. Denne paragrafen gir sentralregjeringen fullmakt til å overprøve regionale myndigheter, men har aldri tidligere vært benyttet.

– Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy da han kunngjorde beslutningen.

Emilio Morenatti / TT / NTB scanpix

Splittet

Ledelsen i den spanske regionen kom helt på kant med sentralregjeringen i Madrid da de trosset et forbud og holdt folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.

Over 90 prosent stemte for løsrivelse, men katalanerne er splittet og bare 43 prosent av dem deltok i folkeavstemningen.

Catalonias leder Carles Puigdemont mener likevel å ha fått mandat til å erklære uavhengighet, men har ennå ikke formelt gjort det.

– Den katalanske regjeringens handlinger strider mot loven, sa statsminister Rajoy lørdag.

Lørdagens nyhet har satt sinnene i kok i Catalonia og politiet i Barcelona melder at 450.000 har tatt til gatene for å demonstrere.

Demonstrasjonen skulle opprinnelig være en protest mot fengslingen av de katalanske separatistlederne Jordi Sanchez og Jordi Cuixart. De to, som leder sentrale grasrotorganisasjoner i den katalanske uavhengighetsbevegelsen, er siktet for oppvigleri.

Sint tone

Den katalanske presidenten Carles Puigdemont var blant dem som deltok i demonstrasjonen. Folkemengden ropte «president, president» da han ankom sammen med medlemmer av sin regjering.

– Katalanerne er helt frikoblet fra spanske institusjoner, og særlig alt som har med den spanske staten å gjøre, sier en annen av demonstrantene, Ramon Millol (45).

Meningsmålinger har vist at Catalonia er delt omtrent på midten i synet på uavhengighet, men innbyggerne støtter opp om selvstyret i den velstående nordøstlige regionen.

Årene under den fascistiske diktatoren Francisco Franco da regionens selvstyre ble annullert, er fortsatt et sårt minne hos mange. Madrids beslutning lørdag kan derfor vekke motstand også hos dem som er negative til katalansk uavhengighet.

– Rajoy har fjernet selvstyret i Catalonia som så mange har kjempet for. Et alvorlig angrep på alles rettigheter og frihet, skriver Barcelona-ordfører Ada Colau på Twitter.

Ingen støtte

Catalonia har ingen støtte i omverdenen til sitt krav om selvstendighet, og EU slutter helt og fullt opp om statsminister Rajoy og den spanske regjeringen.

En fersk meningsmåling blant katalanerne viser også at det er stor skepsis til Puigdemonts konfrontasjonslinje.

55,6 prosent av de spurte mener at folkeavstemningen ikke gir noe rettslig grunnlag for å erklære uavhengighet, og 68,6 prosent mener at det bør holdes nyvalg i regionen, viser målingen som er utført for den katalanske avisen El Periódico.

Lørdag ettermiddag skal det holdes en stor demonstrasjon i Barcelona med krav med løslatelse av to varetektsfengslede separatistledere.