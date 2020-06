«I can't breathe» er blitt det nye viruset

USAs allierte er nervøse. USA og Kina derimot, bruker rasismen i USA til å avvise kritikk av seg selv.

Publisert Publisert Nå nettopp

Demonstranter i Houston, Texas, inntok gatene på hesteryggen, mange med slagordet «I can’t breathe» på T-skjortene. Foto: ADREES LATIF / X90022

George Floyds død i politiets brutale varetekt i Minneapolis utløser antirasistiske demonstrasjoner i mange deler av verden, og svekker dermed USAs moralske stilling.

I Berlin, København, Sidney, Toronto, London og mange andre steder har demonstranter de siste dagene vært ute i gatene, mens etterlatte, aktivister, kunstnere og politikere i mange land benytter anledningen til å minne verden om den hjemlige rasismen.

Utenfor det amerikanske konsulatet i Barcelona stilte også demonstranter med slagordet denne uken. Foto: NACHO DOCE / X01629

Går verden rundt

I Australia har videoklippene av George Floyd, som i mer enn åtte minutter ble presset ned i asfalten av kneet til en politimann, mens han minst 16 ganger gispet «I can't breathe» – «jeg får ikke puste» – satt nytt fokus på politibrutalitet mot landets innfødte befolkning.

Den fengslede David Gungay ropte også «I can't breathe» 12 ganger før han besvimte og døde mens han ble holdt fast med hodet ned av fengselsansatte i 2015. En rettsmedisiner har i ettertid konkludert med at det ikke var grunnlag for en disiplinærsak mot betjentene. Dungays pårørende krever nå en ny undersøkelse av forløpet.

«Vi er nødt til å være like opprørte over det som skjer i vår egen bakhage», uttalte David Dungays nevø, Paul Francis-Silva, til TV-kanalen ABC.

Emneknaggen #aboriginallivesmatter er utbredt. Ifølge avisen The Guardian har 432 aboriginer dødd i politiets varetekt siden 1991.

I Frankrike har George Floyds død blåst nytt liv i sinnet over Adama Traorés død. Han var en 24 år gammel mann fra de fattige forstedene utenfor Paris, og døde i 2016 i politiets varetekt.

I Syria har kunstnere malt et veggmaleri til minne om George Floyd med ordene «I can't breathe».

I Berlin samlet lørdag og søndag tusener av mennesker seg på gaten foran den amerikanske ambassaden. Tre spillere i den tyske Bundesliga – engelske Jadon Sancho, franske Marcus Thuram og amerikanske Weston McKennie – ga uttrykk for sin støtte under helgens kamper.

Jadon Sancho scoret sitt første profesjonelle hat trick, men omtalte det på Twitter som et bittersøtt øyeblikk, fordi det skjer viktigere ting i verden. Han bar en T-skjorte med påskriften «Rettferdighet for George Floyd».

Les også Donald Trump svarer på kritikken: – Dere tar feil!

Slutten på en drøm

Wolfgang Ischinger, som er formann for den årlige sikkerhetskonferansen i München, koblet solidaritetserklæringene sammen med en dyp bekymring for USA, som forlater rollen som en global, moralsk soft-power-supermakt.

«Folk over hele verden forstår at deres egen kamp for menneskerettigheter, for likhet og rettferdighet vil bli svært mye vanskeligere å vinne, dersom vi mister Amerika som stedet hvor «I have a dream» er et virkelig og universelt politisk program», sier Wolfgang Ischinger til magasinet The New Yorker.

«I have a dream» er et sitat fra en berømt tale av borgerrettsforkjemperen Martin Luther King.

I København demonstrerte tusenvis av mennesker søndag foran den amerikanske ambassaden i sympati og protest.

Kontrasten til Wolfang Ischingers sympati og bekymring i Tyskland ble slående da den konservative politikeren, Rasmus Jarlov, latterliggjorde dem.

Den tidligere ministeren spurte på Twitter hvilket amerikansk fenomen som er «minst relevant å gjøre til en stor greie i Danmark». Han tilbød blant annet svarene «Halloween» eller «Et svart liv i Minneapolis betyr noe».

Danmarks regjering har foreløpig ikke kommentert saken.

EUs utenriksrepresentant, Josep Borrell, erklærte seg på et pressemøte sjokkert over amerikanske myndigheters «misbruk av makt», og oppfordret alle til å avstå fra vold.

Den afrikanske union har omtalt George Floyds død som et «mord» og kritisert den fortsatte diskrimineringen av svarte i USA.

Det har vært protester i over 140 amerikanske byer. De aller fleste er fredelige, men enkelte steder har bygninger blitt påtent og butikker blitt plyndret. President Trump kritiseres for å piske opp stemningen.

Fakta Demonstrasjonene i USA I USAs hovedstad fortsetter demonstrasjonene. Hundrevis av mennesker samlet seg tirsdag kveld utenfor Det hvite hus tross portforbudet som er innført. Washington er som mange andre byer i USA preget av store demonstrasjoner og tidvis voldelige opptøyer etter at George Floyd døde da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis forrige uke. USAs forsvarsminister Mark Esper har bedt delstater sende deler av nasjonalgarden til Washington D.C. for å holde vakt. Flere guvernører har nektet å gjøre det. Les mer

Iran og Kina

Saken underminerer USAs allerede svekkede moralske makt til å påpeke menneskerettighetsbrudd i andre land. I både Kina og Iran blir George Floyds død brukt til å rette pekefingeren mot USA. Irans utenriksminister, Javad Zarif, la på Twitter under emneknaggen #BlackLivesMatter ut en illustrasjon av en amerikansk fordømmelse av vold mot protester i Iran, hvor Iran var streket over og byttet ut med USA. Kne-mot-nakke-teknikken har også blitt brukt mot 80 millioner iranere, men har ikke tvunget oss i kne, skrev utenriksministeren videre.

I Hongkong har myndighetene nettopp forbudt minnemarkeringer for ofrene for Kinas brutale nedkjemping av demonstranter på Den himmelske freds plass i 1989, og har for dette blitt sterkt kritisert internasjonalt.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying, besvarte den amerikanske kritikken på Twitter med én enkelt setning:

«I can't breathe».

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN