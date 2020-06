Trump har sparket statsadvokat som nektet å gå av

President Donald Trump har sparket en statsadvokat som nektet å gå av da justisdepartementet forsøkte å si ham opp.

Statsadvokat Geoffrey S. Berman har fått sparken av president Donald Trump. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Det opplyser justisminister William Barr lørdag.

Statsadvokat Geoffrey Berman nektet fredag å forlate stillingen sin etter at Barr hadde opplyst at Berman var oppsagt. Men lørdag kom beskjeden om at han hadde fått sparken av presidenten.

I løpet av sine to og et halvt år som føderal statsadvokat har Berman hatt ansvar for flere store saker.

Blant disse er etterforskningen av den overgrepssiktede milliardæren Jeffrey Epstein. Statsadvokaten har også hatt ansvar for etterforskninger og rettsforfølgelse av flere personer med forbindelser til Donald Trump, blant andre Trumsp tidligere advokat Michael Cohen.