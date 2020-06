SOHR: To personer med al-Qaida-tilknytning drept i droneangrep

To sentrale ledere i en gruppe tilknyttet al-Qaida ble drept i et droneangrep nordvest i Syria søndag, opplyser Syrian Observatory for Human Rights.

NTB

Den britiskbaserte organisasjonen sier at angrepet antas å ha blitt utført av den USA-ledede koalisjonen. Lederne satt i et kjøretøy da angrepet fant sted.

De avdøde skal ifølge SOHR være tilknyttet Hurras al-Deen, en relativt liten gruppe som ledes av jihadister med bånd til al-Qaida og som har tilhold i Idlib-provinsen.

Al-Mohrar Media, som drives av aktivister nord i Syria, opplyser at de drepte er gruppens militære leder Qassam al-Urduni, samt Bilal al-Sanaani som leder gruppens såkalte ørkenhær.

Syria har vært preget av borgerkrig og en såkalt stedfortrederkrig siden folkeoppgjøret mot regimet i mars 2011. Den har kostet minst 380.000 mennesker livet, lemlestet mange flere og drevet et flertall av landets 22 millioner innbyggere på flukt.