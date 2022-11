Stor avstand mellom landene på klimatoppmøtet

Avstanden er fortsatt stor mellom landene på COP27, dagen før klimamøtet etter planen skal avsluttes. Klimastøtte til fattige land er et vanskelig stridstema.

EUs klimakommissær Frans Timmermans på klimatoppmøtet i Egypt tidligere denne uken. Timmermans hevder det knytter seg en misforståelse til utkastet som ble lagt frem på møtet torsdag.

NTB

Et utkast til hovedbeslutning ble torsdag lagt frem på konferansen i Sharm el-Sheikh. Mye vil høyst sannsynlig bli endret i teksten, men den gir likevel en pekepinn om retningen forhandlingene beveger seg i.

Formuleringen om en «nedfasing» av kullkraft – et stridstema i sluttfasen av fjorårets klimatoppmøte i Glasgow – blir gjentatt.

Men det står ingenting om nedfasing av fossil energi generelt. Både EU og India er angivelig åpne for dette.

Planen er at klimatoppmøtet skal avsluttes fredag. Men det er ikke uvanlig at FNs klimakonferanser går på overtid, og forhandlerne i Sharm el-Sheikh er trolig forberedt på det.

Klimautsending Kathy Jetnil-Kijiner fra Marshalløyene sier hun nekter å dra fra Sharm el-Sheikh før det er blitt enighet om et nytt fond som skal sikre støtte til land som rammes av klimaødeleggelse. USA, EU, Norge og andre rike land har så langt ikke gått med på dette.

– Klampen i bånn

Et av de vanskeligste temaene på klimamøtet i Egypt er kravet om en ny ordning for støtte til fattige land som rammes av klimaødeleggelse. Så langt står det lite konkret om en slik støtteordning i teksten.

Fattige land ønsker seg et nytt fond som kan sikre støtte til dem som utsettes for «tap og skade» forårsaket av klimaendringene. USA, EU, Norge og andre rike land har foreløpig ikke gått med på dette.

Det var torsdag fortsatt stor avstand mellom landene på klimatoppmøtet. Men da Norges klimaminister Espen Barth Eide møtte Brasils påtroppende president Lula da Silva, var det god stemning.

Miljøorganisasjonen Greenpeace er ikke nådig i sin omtale av utkastet som er lagt frem. Den egyptiske møteledelsen tråkker klampen i bånn på vei mot klimahelvete, hevder organisasjonen, ifølge The Guardian.

Eller, på originalspråket: «Pushes the pedal to the metal on the highway to climate hell».

Konferanseområdet der klimatoppmøtet pågår i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Utilstrekkelige utslippsmål

Uttrykket «highway to climate hell» ble først brukt av FNs generalsekretær António Guterres ved åpningen av konferansen. Han var tilsynelatende inspirert av en kjent låt av bandet AC/DC fra 1979.

I utkastet til beslutning fra Sharm el-Sheikh blir verdenssamfunnets mål om å begrense den globale oppvarmingen gjentatt. Landene oppfordres til å gjøre alt de kan for å holde oppvarmingen godt under 2 grader, og forsøke å begrense den til under 1,5 grader.

Beregninger viser imidlertid at landenes offisielle mål om utslippskutt er utilstrekkelige til å nå disse målene.

Dermed ligger det fortsatt an til hyppigere ekstreme hetebølger, flomkatastrofer og tørkeperioder mange steder i verden. I tillegg kommer problemer i jordbruket, smeltende isbreer og stigende havnivå – og sannsynligvis verre orkaner.

Brian Johnson (t.v.) og Angus Young i bandet AC/DC under en konsert i Chicago i 2016. Bandets hit «Highway to Hell» har tilsynelatende inspirert både FNs generalsekretær António Guterres og andre deltakere på klimamøtet i Egypt.

Nye ideer

Mens Greenpeace mener utkastet i Sharm el-Sheikh er altfor lite ambisiøst, stusser noen av forhandlerne over at det på noen punkter går veldig langt.

Ikke navngitte klimadiplomater sier til nyhetsbyrået AP at teksten inneholder ting som så langt ikke er blitt diskutert i Egypt i det hele tatt. Ett eksempel er at rike land skal oppnå såkalte netto negative utslipp innen 2030.

De offisielle målene til EU og USA er å oppnå dette innen 2050, mens Kina sikter mot 2060.

Frans Timmermans, klimakommissær og visepresident i EU-kommisjonen, hevder at det knytter seg en misforståelse til utkastet som ble lagt frem torsdag.

Ifølge Timmermans er teksten en stor samling innspill som den egyptiske møteledelsen har fått inn – og ikke et gjennomarbeidet forslag til hovedbeslutning.