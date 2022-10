Britenes nye finansminister Jeremy Hunt dropper en rekke planlagte skattekutt

Britenes nye finansminister Jeremy Hunt kunngjorde mandag at en rekke planlagte skattekutt droppes. Prisløftet for energi blir ikke videreført etter april.

Finansminister Jeremy Hunt kunngjorde mandag at en rekke planlagte skattekutt droppes.

NTB

Hunt ble utnevnt til finansminister fredag, etter at Truss ga Kwasi Kwarteng sparken. Det skjedde etter at regjeringens foreslåtte «minibudsjett», som inneholdt store, ufinansierte skattekutt, skapte stor uro i markedene og bidro til at pundet svekket seg kraftig.

Mandag holdt Hunt en kort tale der han orienterte om tiltak for å stabilisere markedene – blant annet at en rekke planlagte skattekutt droppes.

Et av grepene er å se på prisgarantien for energi på nytt neste vår. Det såkalte pristaket ligger fast i mellomtiden. Statsminister Liz Truss og Hunt skal være enige om at det ikke er tilrådelig å fortsette med dette, gitt de svingningene man ser i internasjonale gasspriser.

I stedet vil det bli utarbeidet en ny ordning, som vil koste skattebetalerne langt mindre, ifølge Hunt. Detaljene er ikke klare, men han trakk fram at støtten vil bli mer målrettet mot dem som trenger det mest, og at man vil legge vekt på energieffektivisering.