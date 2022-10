Russisk rett avviste Brittney Griners anke

En russisk domstol har avvist anken til den amerikanske basketstjernen Brittney Griner, som er dømt til ni års fengsel for narkosmugling.

Brittney Griner etter et rettsmøte i Khimki utenfor Moskva i begynnelsen av august.

NTB

Griner deltok under rettsmøtet i Moskva tirsdag via videolink fra straffekolonien der hun befinner seg. På ettermiddagen ble det kunngjort at anken hennes var avvist.

Amerikaneren har vært fengslet i Russland siden hun 17. februar ble pågrepet på flyplassen i Moskva. Tollere fant cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen hennes.

32-åringen ble tiltalt for smugling og besittelse av en betydelig mengde av et narkotisk stoff, noe som har en strafferamme på ti år. Hun har erkjent at hun hadde cannabisolje i bagasjen, men bedyret i retten at hun ikke hadde til hensikt å bryte loven.

I begynnelsen av august ble hun dømt til ni års fengsel. Straffen skal være strengere enn i tidligere tilsvarende saker i Russland, og Griner anket dommen.

Amerikanske myndigheter har klassifisert Griner som «urettmessig anholdt» og har jobbet aktivt for å få henne satt fri. President Joe Biden har reagert kraftig på den strenge dommen.

Nyhetsbyrået AP og andre amerikanske medier har skrevet at USA har tilbudt en fangeutveksling der Griner byttes mot den russiske våpenhandleren Viktor Bout, som soner en dom på 25 års fengsel i USA. Dette er ikke offisielt bekreftet, og partene skal så langt ikke ha blitt enige.