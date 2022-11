Storbritannias høyesterett avviser skotsk ønske om folkeavstemning

Skottland kan ikke selv beslutte å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet, ifølge Storbritannias høyesterett.

Aktivister med skotske flagg utenfor høyesterett i London onsdag.

NTB-AP-AFP

Kjennelsen i landets øverste domstol ble kunngjort onsdag.

Det var de skotske selvstyremyndighetene som ba domstolen vurdere saken. De mente at det skotske parlamentet selv kan velge å holde folkeavstemning om løsrivelse.

Storbritannias regjering mener en slik avstemning må ha grønt lys fra Parlamentet i London siden saken har avgjørende betydning for hele landet. Dette argumentet fikk gehør hos høyesterettsdommerne.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier hun er skuffet over avgjørelsen.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon er skuffet over høyesteretts kjennelse. Bidet ble tatt tidligere denne måneden under klimatoppmøtet i Egypt.

Ny situasjon etter brexit

I folkeavstemningen om skotsk uavhengighet i 2014 stemte et flertall nei. Sturgeon mener en ny avstemning må holdes siden Storbritannias utmelding av EU har endret den politiske situasjonen. Et flertall av skottene stemte mot brexit.

Sturgeon hadde håpet å holde ny folkeavstemning i oktober neste år. Det blir det neppe noe av nå, men Sturgeon ventes å fortsette å kjempe for skotsk uavhengighet.

Hun har blant annet varslet at ønsket om skotsk uavhengighet blir en viktig sak i det neste britiske valget.

Ikke et folkekrav

Meningsmålinger tyder på at befolkningen i Skottland er delt i synet på uavhengighet, og at et flertall ikke ønsker en ny folkeavstemning i nær fremtid. Dette er likevel et krav fra Sturgeons parti SNP.

Skottland og England har vært politisk forent siden 1707. Siden 1999 har skottene hatt sin egen regjering og sitt eget parlament, som har ansvar blant annet for saker knyttet til helsevesenet og utdanning.

Parlamentet i London har ansvar for andre viktige politikkområder, blant annet forsvar, utenrikspolitikk og deler av skattepolitikken.