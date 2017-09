Twitter vil gjennomføre et testprosjekt der det vil være mulig å skrive Twitter-meldinger på 280 tegn, mot dagens grense på 140 tegn.

Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.

I en uttalelse tirsdag skriver selskapet at omleggingen gjøres som følge av at mange brukere har vært sterkt frustrert på grunn av begrensningen.

De lengre meldingene skal først testes ut på en liten gruppe brukere før selskapet beslutter seg for om endringene skal innføres mer generelt.

Kritikken hagler

Kunngjøringen fra Twitter førte til at kritikken begynte å hagle.

– Utvidet begrensning til 280 tegn er et fælt forslag, skriver The New York Times' fjernsynskritiker James Poniewozik på Twitter. Meldingen hans ble i løpet av få timer retvitret 12.000 ganger og likt av 30.000 personer.

– Det geniale med Twitter er at man tvinges til å uttrykke sine tanker presist, skrev han.

Analytiker Jan Dawson hos Jackdaw Research inntar samme ståsted.

– Bekymret over at vi mister det lette overblikket som dagens 140-tegnsgrense gir. Enda viktigere, det er ikke denne løsningen Twitter trenger, skrev han på Twitter.

Underskudd

Mange på Twitter stiller seg positiv til prøveprosjektet. På tide at man kan skrive mer utfyllende, mener de. Twitter-brukere som ikke er i stand til å uttrykke sitt budskap på 140 tegn pleier å fordele det de skal si over flere meldinger etter hverandre.

– Endringen bør gjøre det lettere for alle å tvitre, skriver Twitters produktsjef Aliza Rosen og programvaresjef Ikuhiro Ihara i et blogginnlegg.

Twitter, som gikk på børsen i 2013, har aldri gått med overskudd. Selskapet hadde i siste kvartal 328 millioner aktive brukere, samme tall som i årets første kvartal og 5 prosent flere enn i fjor. Men Twitter sliter i konkurransen mot Facebook, som har rundt 2 milliarder brukere, og Facebook-eide Instagram som har 800 millioner brukere.

Facebook-fellen

Twitter har fra før forsøkt å gjøre seg mer populær ved å tilby video, strømming av sportsbegivenheter og ved å holde antall tegn i lenker utenfor de 140 tegnene i meldingene.

Det siste prøveprosjektet som nå vil øke antall tegn man kan skrive fra 140 til 280, vil bare føre til at Twitter blir stadig mer likt Facebook, mener analytiker Rob Enderle i Enderle Group.

– Desto mer de utvider, jo mer begynner de å ligne på Facebook, skriver han på Twitter.

– Og hvis de begynner å ligne mer på Facebook, kommer Facebook til å ta dem. Facebook har krigskassen til å gjøre det, skriver han.

Analytiker Brian Blau hos Gartner er på sin side positiv til muligheten for å skrive lenger, men han ser samtidig fremover, og stiller spørsmål ved Twitters konsept på sikt. Blau trekker frem stemmestyrte tjenester og bruk av virtuell virkelighet.

– Hva betyr Twitter-meldinger i en slik verden? Twitter strever med å få sin forretningsmodell på kjøl mens alle andre beveger seg i en annen retning, sier han.