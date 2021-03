Fox News kaller milliardsøksmål for ubegrunnet

Amerikanske Dominion, som leverer systemer for valgavvikling, saksøker TV-kanalen Fox News for 1,6 milliarder dollar for injurier etter påstander om valgfusk.

Dominion leverer blant annet stemmemaskiner som denne, som ble benyttet i delstaten Georgia i valget i fjor høst. Foto: John Bazemore / AP / NTB

NTB

Søksmålet gjelder påstander Fox News har viderebrakt om det amerikanske presidentvalget i fjor og som Dominion mener er uriktige. Selskapet mener kanalen forsøkte å få opp egne seertall ved å komme med usanne påstander om at Dominion hadde tuklet med stemmer og påvirket valgresultatet.

– De solgte en falsk historie om valgfusk for å tjene egne kommersielle interesser, noe som påførte Dominion stor skade, hevdes det i søksmålet, som er på nærmere 14 milliarder kroner.

Alt før Dominions søksmål hadde Fox News levert inn fire begjæringer om å avvise rettslige skritt mot nyhetskanalens dekning.

– Fox News Media er stolt av sin valgdekning, som er helt i tråd med de beste tradisjoner i amerikansk journalistikk, og vil forsvare seg på det kraftigste mot dette grunnløse søksmålet, heter det i en uttalelse fredag.

Første mediesøksmål

Deler av dekningen til Fox har motbevist noen av påstandene som er rettet mot Dominion. Sistnevnte sier de gjentatte ganger har forsøkt å få kanalen til å rette opp i de feilaktige anklagene, men at de er blitt oversett.

Søksmålet er det første Dominion retter mot et medieselskap etter å ha blitt utsatt for villedende og usanne påstander fra Donald Trump og hans allierte etter at ble klart at Trump hadde tapt valget, skriver nyhetsbyrået AP.

Dominion utelukker ikke at det kan komme søksmål mot individuelle medieprofiler hos Fox.

– Ansvaret ligger hos Fox i denne saken. De la dette ut på sine mange plattformer. De viderebrakte det i sosiale medier og andre steder, sier Dominions advokat Stephen Shackleford.

Ikke fusk

Det foregikk ikke omfattende fusk i valget i november, noe som er bekreftet av en rekke tjenestemenn over hele landet, inkludert Trumps justisminister William Barr. Så godt som alle forsøk på å gå til retten for å utfordre resultatet er avvist, inkludert to saker som ble forkastet av høyesterett, der tre av dommerne er utnevnt etter å ha blitt nominert av Trump.

I januar gikk Dominion til sak mot Rudy Giuliani, som tidligere var Trumps advokat og frontet påstander om omfattende valgfusk. Dominion mener den tidligere New York-ordføreren sto bak «en veritabel desinformasjonskampanje».