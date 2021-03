Folk rømmer fra by i Mosambik etter jihadistangrep

En uke etter jihadistangrepet mot kystbyen Palma nord i Mosambik har FN hjulpet tusenvis av personer som har flyktet, men flere titalls skal være drept.

Den ytterliggående islamistgruppa IS frigjorde denne uken bilder av det som skal være islamistkrigere i Palma i Mosambik. Nyhetsbyrået AP har ikke klart å verifisere bildene. Foto: AMAQ Militant video via AP / NTB

FN har hjulpet 3.300 fordrevne mennesker fra byen, hvorav tre firedeler av dem var barn og kvinner. Det anslås at det samlede antallet fordrevne er langt høyere, ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA).

– De grusomme rapportene om vold uten sidestykke, spesielt drap, halshogginger og kidnapping av sivile, inkludert kvinner og veldig unge barn, er helt sjokkerende, heter det i en FN-uttalelse.

De fleste kommunikasjonslinjene til området er kuttet, men FN anslår at flere titalls mennesker er blitt drept i angrepene. Flere tusen har prøvd å rømme Palma til fots og i båt, ifølge FN.

På flukt

Hjelpeorganisasjonen Leger Uten Grenser sier i en uttalelse at de har behandlet personer som har rømt fra Palma til andre deler av den urolige Cabo Delgado-provinsen.

FNs migrasjonskontor IOM har bekreftet at over 3.360 fordrevne personer fra Palma har ankommet nabodistriktene Nangade, Mueda, Montepuez og Pemba.

Harde kamper

Frankrike har økonomiske interesser i et storstilt gassprosjekt utenfor Palma, der situasjonen nå er svært spent.

– Kampene pågår fortsatt. Det er et pågående slag, godt planlagt og utført, sier Max Dyck, sjef for det sørafrikanske sikkerhetsselskapet Dyck Advisory Group (DAG), som er hyret for å bistå regjeringsstyrkene.

Kamphelikoptre

Amnesty International anklaget nylig DAG for å ha åpnet ild mot sivile fra kamphelikoptre og for å ha sluppet granater over folkemengder nord i Mosambik.

Ifølge DAGs grunnlegger Lionel Dyck tar selskapet Amnestys anklager på alvor og har bedt uavhengige jurister om å granske dem.

Amnesty anklager også regjeringsstyrkene og alliert milits for overgrep mot sivile i området, noe forsvarsledelsen i landet har avvist.

Nok et angrep

Mosambiks president Filipe Nyusi forsøkte onsdag å avdramatisere meldingene fra Palma og kalte det «nok et angrep».

– Det var bare enda et angrep i Palma, ikke det verste blant mange der ute, men dette hadde påvirkning fordi området er nærme gassprosjekter i provinsen, sa han.

– Vi må møte fienden som vi har gjort, med kraft, la Nyusi til.

Troskap til IS

Rundt 100 antatte medlemmer av en islamistgruppe som er kjent som både al-Shabaab and al-Sunna wa Jama'a (ASWJ), innledet for en uke siden en offensiv Palma.

Gruppen har ingen kjente bånd til somaliske al-Shabaab, som er tilknyttet al-Qaida, men har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS.

IS har påtatt seg skylden for angrepet mot Palma og sa tidligere denne uken at byen var tatt over.

Opprøret i den urolige Cabo Delgado-regionen startet i 2017 og har ført til en humanitær katastrofe i landet som ligner på den under borgerkrigen fra 1977–1992. Minst 1.600 personer, rundt halvparten av dem sivile, har mistet livet siden opprøret startet.