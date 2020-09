Kina-analyse: Kina får stadig større paria-status i vestlige land

Den kinesiske presidenten ser menneskerettigheter som et hinder for mulighetene til å holde Kina samlet. Det fører til gnisninger med Vesten.

Publisert Publisert Nå nettopp

President Xi Jinping er overbevist om at det trengs en sterk mann på toppen. Han vil for all del hindre at Kinas kommunistparti lider samme skjebne som Sovjetunionens gjorde. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS, REUTERS/NTB

Forholdet mellom Kina og Vesten har alltid vært fullt av motsetninger. Kineserne har ikke glemt hvordan kolonimaktene i sin tid tvang seg inn i Kina og ydmyket landet.

Kineserne har sverget at de aldri vil la det skje igjen. Omvendt har det i hovedstedene i Europa og USA alltid vært en god porsjon skepsis over hva Kinas sanne ambisjoner er.

Likevel er det neppe en overdrivelse å fastslå at kløften mellom Kina og Vesten er i ferd med å bli dypere enn noensinne før.

Det skyldes at konflikten er blitt såpass tilspisset at den blottlegger de grunnleggende verdiforskjellene.

Nordiske land bryter

I Danmark vil pensjonsfondet AkademikerPension nå trekke alle investeringer i Kina. Samtidig skrev nyhetsbyrået Reuters mandag at Sveriges romfartsorganisasjon vil oppheve sitt samarbeid med Kina. Svenskene vil ikke lenger hjelpe kinesiske myndigheter med å lage antenner og satellitter.

Mye tyder på at vi nærmer oss en situasjon hvor vestlige bedrifter, institusjoner og organisasjoner må ta et oppgjør med seg selv om de fortsatt vil ha en tilstedeværelse i Kina. Det blir stadig vanskeligere å samarbeide med landet uten å risikere vestlige beskyldninger om at man medvirker til brudd på menneskerettigheter.

Xis forakt for Vesten

Denne utviklingen skjøt fart da Xi Jinping ble valgt som Kinas president i 2012. Helt grunnleggende er Xi Jinping en mann som ikke er særdeles imponert over de vestlige landene. Han har notert seg hvordan demokratiene i Europa og USA ikke klarte å håndtere finanskrisen i 2008 fordi man manglet en sterk styrende hånd. Senest har helsevesenets sammenbrudd i flere av de samme landene under koronakrisen neppe gjort ham mer imponert.

Utover dette fryktet han allerede i 2012 at Kina kunne lide samme skjebne som Sovjetunionen, hvor kommunistpartiet mistet befolkningens tillit fordi det snudde et blindt øye til korrupsjon, manglet styring av økonomien og til slutt heller ikke klarte å opprettholde samholdet.

Med separatistiske tendenser i blant annet Tibet og Xinjiang og en utbredt korrupsjon i det kinesiske kommunistpartiet tok Xi Jinping kanskje ikke helt feil av at noen av de samme tendensene også var til stede i Kina. Løsningen han valgte lå imidlertid i forlengelse av hans motvilje mot demokratiet som en brukbar politisk modell.

Han valgte i stedet undertrykkelsen og ensrettingen – eller diktaturet, om man vil.

Kommunistpartiet som garantist

Hans første større handling var iverksettelse av en omfattende antikorrupsjonskampanje som har vippet mange tjenestepersoner av pinnen og sendt tusener i fengsel – inkludert personer som kunne blitt hans rivaler.

Han har endret reglene slik at han kan bli sittende som president på livstid, og han har igangsatt en personkult om seg selv som man ikke har sett maken til siden Mao Zedong.

Kinas myndigheter overvåker og har full kontroll. Foto: TYRONE SIU, REUTERS/NTB

Men mest av alt har Xi Jinping forsøkt å få i stand en kontrakt med befolkningen som går ut på at kommunistpartiet setter seg på styringen av alle deler av samfunnet i bytte mot at partiet garanterer stabilitet og økonomisk fremgang.

Kritikk og debatt er helt greit, men kun så lenge det ikke sår tvil om partiets rett til å lede eller Xi Jinpings status som leder. Så sent som tirsdag i forrige uke ble den fremtredende forretningsmannen Ren Zhiqiang dømt til 18 år i fengsel. På papiret er han dømt for korrupsjon, men mellom linjene er han dømt for å ha kritisert Xi Jinping offentlig.

Ikke desto mindre kan denne formen for styre ha sine fordeler. Når kommunistpartiet bestemmer at det skal ta fem år å bygge en ny stor bro, ja, da tar det som regel bare fem år.

Utbredt undertrykkelse

Friksjonen oppstår imidlertid så snart noen ikke er innstilt på å følge takten som partiet dikterer. Verken i Tibet eller i Xinjiang er lokalbefolkningen særlig begeistret over Beijings dominans.

I Xinjiang er opp mot en million muslimer ifølge FN blitt satt i interneringsleirer eller ut på fabrikker som tvangsarbeidere, hvor de skal lære seg å oppføre seg som lydige borgere.

Mye av overvåkningen og kontrollen som i dag foregår i Xinjiang ble opprinnelig utviklet i Tibet, og undertrykkelsen fortsetter å gripe om seg.

I provinsen Indre Mongolia bestemte myndighetene for få uker siden at undervisningen i flere fag skal foregå på kinesisk, og ikke på lokalspråket som det hittil har gjort. Formålet er å sikre at elevene får den rette kommunistiske forståelsen og at ingenting går tapt i oversettelsen. Det har ført til omfattende demonstrasjoner, sammenstøt med politiet og en lang rekke arrestasjoner.

I tillegg har man konflikten i Hongkong, hvor kommunistpartiet har innført en ny sikkerhetslov som reelt kveler den politiske friheten som byen ellers har vært kjent for.

Avviser menneskerettighetene

Sett med Xi Jinpings briller er alle disse tiltakene nødvendige for å sikre kommunistpartiets makt og Kinas utvikling. Men i det ligger også en komplett avvisning av verdier som menneskerettigheter – i hvert fall de vestlige landenes definisjon av menneskerettigheter.

Det er dette som nå fører til sammenstøt med Vesten.

Ikke at de vestlige landene nødvendigvis er engler. De har selv gjort seg skyldige i grove brudd på menneskerettighetene rundt omkring i verden. Men som idé har vi bygget våre samfunn opp på respekten for menneskerettigheter, og det er fortsatt dette barometeret vi i Vesten bruker til å måle oss selv og hverandre med.

Med Xi Jinpings styre ender barometeret stadig oftere i det røde feltet, og nå ser vi for alvor at de vestlige landene begynner å se på Kina på samme måte som man i sin tid så på apartheidstyret i Sør-Afrika.

Å ha noe å gjøre med Kina er i ferd med å bli sett på som uttrykk for manglende dømmekraft og frynsete moral.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN