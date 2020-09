Hennes & Mauritz dropper kinesisk garn etter harde anklager

Klesprodusenten vil ikke forbindes med undertrykkingen av muslimer i Xinjiang-regionen.

H&M-kjeden skal nå fase ut bruken av garn og bomull som er fremstilt i Xinjiang-regionen. Foto: Fred Prouser, Reuters/NTB (arkiv)

For å unngå beskyldninger om dårlig etikk, ønsker ikke lenger den svenske klesgiganten H&M å kjøpe garn fra et omstridt selskap i Kina.

Den australske tenketanken Australian Strategic Policy Institute beskyldte i en rapport i mars H&M for å bruke garn fra en fabrikk eid av firmaet Huafu Fashion. Fabrikken ligger i Xinjiang-regionen i det vestlige Kina, og skulle ifølge kritikere i realiteten fungere som en arbeidsleir for muslimer holdt i fangenskap av regionens myndigheter.

Avisen The Wall Street Journal har også i en større artikkel fra i fjor, beskyldt H&M for å få garn fremstilt av tvangsarbeidere i Xinjiang.

Disse anklagene prøver H&M nå å imøtegå.

Skal fases ut

I en pressemelding avviser H&M ifølge nyhetsbyrået AFP at firmaet skal ha brukt garn fra den kritiserte fabrikken. De fastslår også at firmaet aldri har brukt bomull fremstilt i Xinjiang.

Men i meldingen innrømmer H&M at de har mottatt bomull fra en fabrikk eid av Huafu Fashion, i byen Shangyu i Zhejiang-provinsen.

«Selv om det ikke er noen indikasjoner på tvangsarbeid på Shangyu-fabrikken, har vi besluttet, inntil det kommer mer klarhet over beskyldningene, å utfase våre indirekte forretningsforhold med Huafu Fashion Co», skriver H&M i pressemeldingen, ifølge AFP.

Utfasingen vil foregå over de neste 12 månedene.

H&M vil samtidig iverksette en undersøkelse på alle klesfabrikkene firmaet samarbeider med i Kina, for å sikre at ingen av dem er involvert i tvangsarbeid.

Fanget i konflikt

Situasjonen i Xinjiang-regionen har utviklet seg til et av de mest ømtålige punktene i forholdet mellom Kina og Vesten.

Ifølge FN har kinesiske myndigheter fengslet oppimot en million muslimer de siste årene, og sendt dem i leirer hvor de blir utsatt for tvangsarbeid og pålagt å oppgi store deler av troen sin, slik at de heller kan ære det kinesiske kommunistpartiet.

H&Ms samarbeid med det kinesiske selskapet Huafu Fashion, er bare det siste eksempelet på hvordan vestlige virksomheter i økende grad blir stilt til ansvar for hva de tar seg til i Kina.

I forrige uke ble Disney-konsernet utsatt for massiv kritikk da det kom frem at deler av den nye storfilmen «Mulan» hadde blitt filmet i Xinjiang-regionen.

Streng kontroll

Kinesiske myndigheter avviser at de undertrykker befolkningen i Xinjiang, men innrømmer at det er nødvendig med streng kontroll og overvåking for å unngå terror. Myndighetene tilbakeviser beskyldningene om internering og tvangsarbeid med henvisning til at de mange leirene i virkeligheten er treningsleirer, hvor innbyggerne i regionen «frivillig» mottar undervisning som skal hjelpe dem å klare seg bedre i det kinesiske samfunnet.

Den fortellingen er det stort sett ingen menneskerettighetsorganisasjoner som tror på. Tvert imot oppfordret 321 NGO-er fra hele verden tidlig i september FN til å opprette en helt ny instans for å holde Kina ansvarlig for krenkelse av menneskerettighetene.

Overordnet dreier dette seg altså om en ny utvikling hvor Kinas oppførsel bidrar til å skape større avstand mellom øst og vest – ikke bare når det gjelder økonomisk samkvem.

Forskersamarbeid i fare

Politiken og Jyllands-Posten har de siste månedene avslørt hvordan danske universiteter har samarbeidet med kinesiske forskere og selskaper som kan settes i forbindelse med undertrykkingen av muslimer i Xinjiang. Det har ført til at det nå vil komme strengere krav til hvem universiteter kan samarbeide med. Liknende tiltak innføres også i andre vestlige land.

I tillegg krevde EU-ledere på et nettoverført toppmøte for et par uker siden med den kinesiske presidenten, Xi Jinping, at han tillater at EU sender uavhengige observatører til Xinjiang-regionen, og gjorde det samtidig klart at nye handelsavtaler er betinget av at menneskerettighetene overholdes.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN