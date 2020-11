Saudi-Arabia benekter hemmelig møte mellom Netanyahu og bin Salman

Saudi-Arabias utenriksminister sier at et møte mellom Israels statsminister Benjamin Netanyahu og kronprins Mohammed bin Salman aldri fant sted.

USAs utenriksminister Mike Pompeo og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu skal ha møtt Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman søndag. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

NTB-AFP

– Jeg har sett saker i mediene om et påstått møte mellom kronprinsen og israelske tjenestepersoner under et nylig besøk fra Mike Pompeo, tvitret prins Faisal bin Farhan, Saudi-Arabias utenriksminister.

– Et slikt møte fant ikke sted. De eneste tjenestepersonene som var til stede, var amerikanske og saudiarabiske, sier bin Farhan.

Ifølge israelske medier skal Netanyahu ha møtt bin Salman sammen med USAs utenriksminister Mike Pompeo i den planlagte grensebyen Neom i Saudi-Arabia. Hvis møtet ble bekreftet, ville det vært første gang en israelsk statsminister har vært på besøk i Saudi-Arabia.

Ifølge den israelske kringkasteren Kan handlet samtalene om Iran og den kommende Biden-regjeringen i USA.

Det påståtte møtet kommer etter de USA-ledede forhandlingene som har normalisert de diplomatiske forholdene mellom Israel og de arabiske landene De forente arabiske emirater og Bahrain.

Netanyahus kontor har foreløpig ikke svart på henvendelser om sakene.