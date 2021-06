Trudeau lover konkret handling etter funn av massegraver

Canadas statsminister Justin Trudeau lover konkret handling rettet mot urfolk, overlevende og familier og etter funn av massegraver knyttet til internatskoler.

Folk i Edmonton i delstaten Alberta markerte mandag funnet av massegraver ved å legge igjen skoene sine. Foto: Jason Franson, The Canadian Press via AP / NTB

Urfolk avholdt en seremoni utenfor internatskolen Kamloops i British Columbia mandag. Funn av levninger av 215 barn i nærheten av skolen har rystet Canada. Foto: Darryl Dyck, The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Trudeau har foreløpig ikke gitt detaljer om hva disse konkrete handlingene vil bli, etter funnet av en massegrav med 215 urfolksbarn.

Internatskoler i Canada var institusjoner drevet av staten eller kirken for å assimilere barn av urfolk.

Funnet av levningene fra Kamloops internatskole i British Columbia, som opererte mellom 1890 og 1978, ble bekreftet torsdag. Årsaken til dødsfallene er foreløpig ikke kjent. Noen av barna var så unge som tre år.

– Dessverre er ikke dette et unntak eller en isolert hendelse. Vi skal ikke gjemme oss fra det. Vi må erkjenne sannheten. Internatskoler var en realitet, en tragedie som eksisterte her i vårt land, og vi må stå til rette for det, sier Trudeau.

I flere tiår ble barn tatt fra sine familier og ble tvunget til å lære seg tradisjonene til europeiske kolonister for å glemme sin egen kultur. Vold og seksuelt misbruk var vanlig.

Flere har nå tatt til orde for full etterforskning.

– En grundig etterforskning av områdene til alle tidligere internatskoler kan føre til flere sannheter rundt folkemordet mot vårt folk, sier Perry Bellegarde, som er nasjonalsjefen for Canadas forsamling for første nasjoner.

Publisert Publisert: 1. juni 2021 11:19