21-åring benekter rasistisk motiv for åtte drap i Atlanta

En 21 år gammel mann erkjenner å ha drept åtte personer ved massasjesalonger i Atlanta. Han benekter at angrepet var rasistisk motivert.

Syv av de åtte som ble skutt og drept ved massasjesalonger i Atlanta-området tirsdag, var kvinner. Foto: AP / NTB

Syv av ofrene var kvinner, og seks av de drepte hadde asiatisk bakgrunn, opplyser politiet.

En 21 år gammel hvit mann er pågrepet for skytingen på en rekke massasjesalonger i Atlanta tirsdag kveld.

Sheriff Frank Reynolds i Cherokee County sier at det er for tidlig å si hvorvidt angrepet var rasistisk motivert, men at «indikatorene nå er at det kanskje ikke er det».

– Vi tror at han har besøkt disse stedene tidligere, sier Reynold.

Sexavhengighet

21-åringen skal ha sagt til politiet at han muligens er sexavhengig.

– Han har tilsynelatende et problem, noe han kaller sexavhengighet, og ser på disse stedene som en fristelse som han ønsket å eliminere, sier politisjef Jay Baker.

Politiet har ikke bekreftet at massasjesalongene solgte sex. Det skal være flere strippeklubber i området der angrepene fant sted.

Mannen åpnet ild ved tre salonger på ulike steder, og angrepet varte i rundt en time. Politiet i Atlanta får bistand fra FBI i etterforskningen.

Sheriff Frank Reynolds tror ikke 21-åringen som skjøt og drepte åtte personer ved flere massasjesalonger i Atlanta-området tirsdag kveld, hadde rasistiske motiver. Foto: AP / NTB

Tror han planla nytt angrep

Gjerningsmannen ble identifisert ved hjelp av overvåkingsbilder, og politiet sporet ham opp via telefonen hans. Flere timer etter angrepet ble han pågrepet etter en kort biljakt sør for Atlanta.

21-åringen skal ha vært alene om angrepet, og politiet fant en 9 mm pistol i bilen hans.

Politiet tror også at mannen var på vei til Florida for å utføre et nytt angrep mot «en type pornoindustri» da han ble pågrepet.

Sjette i år

Angrepet er den sjette massedrapshendelsen i USA hittil i år. Det er også det dødeligste siden ni mennesker ble drept i Dayton i august 2019, ifølge en database som nyhetsbyrået AP, USA Today og Northeastern University står bak.

Under pandemien i 2020 opplevde USA det laveste antallet massedrap på over ti år. Massedrap i USA defineres som hendelser med fire eller flere drepte, ikke inkludert gjerningspersonen.

Politifolk ved en av massasjesalongene som ble angrepet av en 21 år gammel mann i Atlanta-området tirsdag kveld. Åtte personer ble skutt og drept før mannen ble pågrepet. Foto: AP / NTB

Obama reagerer

Det har vært spekulert på om Atlanta-angrepet var rasistisk motivert i forbindelse med økt hatkriminalitet mot amerikanere med asiatisk opphav i USA.

Hendelsen har ført til sterke reaksjoner, blant annet fra tidligere president Barack Obama.

– Selv når vi slåss mot pandemien, fortsetter vi å forsømme den langvarige pandemien med våpenvold i America, sier Obama.

Han viste til at drapsmotivet ikke er kjent, men understreker at identiteten til ofrene viser en alarmerende økning i antiasiatisk vold.