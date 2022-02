Lavrov til Blinken: – Vesten forsøker å provosere fram krig i Ukraina

Utenriksminister Sergej Lavrov anklaget USA for å ville provosere frem en krig i Ukraina da han lørdag snakket med sin amerikanske motpart Antony Blinken.

USAs utenriksminister Antony Blinken (t.v.) sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da de møttes i Genève 21. januar.

Ifølge utenriksdepartementet i Moskva understreket Lavrov at «propagandakampanjen» som er iverksatt av USA og allierte land, har som mål å provosere.

Han skal også ha sagt at dette oppmuntrer ukrainske myndigheter til å sabotere Minsk-avtalen, og at det skader forsøkene på å løse «Donbass-problemet».

Donbass-regionen ligger øst i Ukraina. Siden 2014 har russiskvennlige separatister kontrollert store deler av regionen.

Minsk-avtalen, som ble inngått i 2015, skulle blant annet sikre disse områdene mer selvstyre.

Blinken skal på sin side ha sagt at konflikten fortsatt kan løses med diplomatiske midler, men at det krever at Russland gjennomfører en nedtrapping.

Senere lørdag er det planlagt en telefonsamtale mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden.

USA har advart om at Russland når som helst kan komme til å invadere Ukraina, noe Russland avviser.