FN advarer mot humanitær katastrofe i Afghanistan

FN frykter at Talibans framrykking skal utløse en humanitær katastrofe i Afghanistan og viser til at mange sivile er på flukt og behovet for nødhjelp øker.

Nærmere 250.000 sivile, 80 prosent av dem kvinner og barn, er drevet på flukt siden Taliban innledet sin offensiv i mai. Tusenvis har søkt tilflukt i hovedstaden Kabul, og mange har slått seg ned i byens parker.

NTB-DPA

– Dersom ikke voldsbruken trappes betydelig ned, kan Afghanistan i år ende opp med det høyeste antallet sivile tap siden FN begynte sin registrering, sier en talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Shabia Mantoo.

Ifølge FN pågår det nå kamper i 33 av landets 34 provinser, og Taliban har den siste uka tatt kontroll over 17 provinshovedsteder.

– Vi er særlig bekymret for hvilke følger konflikten får for kvinner og barn. Rundt 80 prosent av de nærmere 250.000 sivile som er drevet på flukt siden slutten av mai, er kvinner og barn, sier Mantoo.

Afghanistan hadde fra før 2,9 millioner internflyktninger, og siden begynnelsen av året har antallet økt med 400.000, ifølge UNHCR.

– Vi står på randen av en humanitær katastrofe, sier Mantoo.

En tredel av Afghanistans befolkning har nå mistet matvaresikkerheten, ifølge Verdens matvareprogram (WFP).

– To millioner barn er avhengige av nødhjelp, og vi frykter at vi ennå ikke har sett det verste, sier WFPs talsperson Tomson Phiri.

For å holde sulten på avstand trengs det i år minst 200 millioner dollar, nærmere 1,8 milliarder kroner, ifølge WFP.