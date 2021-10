Kilder: Minst 50 drept i eksplosjon i moské i Afghanistan

Minst 50 personer er drept i en eksplosjon i en sjiamuslimsk moské i Kunduz i Afghanistan, ifølge sykehuskilder. Mosken ble trolig rammet av et selvmordsangrep.

Den kraftige eksplosjonen rammet midt under fredagsbønnen og tok livet av minst 50 mennesker fra en av Afghanistans religiøse minoriteter.

En mann i den blodstenkte trappen utenfor moskeen i Kunduz nord i Afghanistan.

Lik på lik måtte bæres ut av moskeen som ble rammet av en kraftig eksplosjon fredag.

– Vi har mottatt 35 døde og over 50 skadde ved vårt sykehus, sier en lege ved sentralsykehuset i Kunduz til nyhetsbyrået AFP. Ifølge en sykehusansatt knyttet til Leger Uten Grenser er minst 15 drepte fraktet til et annet sykehus i byen.

En tjenestemann i Talibanpolitiet opplyser at rundt 100 personer er blitt drept eller såret i eksplosjonen.

– De fleste av dem er blitt drept, sier Dost Mohammad Obaida, ifølge AP. Også lokale øyenvitner forteller om mennesker som er drept eller såret. Ofrene er blitt brakt til ulike sykehus.

En annen Taliban-tjenestemann i Kunduz sier moskeen trolig ble rammet av et selvmordsangrep.

– Våre foreløpige opplysninger tyder på at det var et selvmordsangrep, sier Matiullah Rohani, direktør for kultur og informasjon i den nordafghanske byen.

Hendelsen inntraff under fredagsbønnen i Gozar-e-Sayed Abad-moskeen. Den var godt i gang da eksplosjonen ble utløst.

Videoer som er lagt ut i sosiale medier, viser personer som leter rundt i den sammenraste moskeen etter overlevende. Videoer viser også menn og kvinner som skrikende løper nedover en sidegate etter det voldsomme smellet.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent. Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere stått bak terrorangrep mot sjiamuslimer i Afghanistan.