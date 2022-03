Operatør: Strømbrudd ved atomkraftverket Tsjernobyl

Det er risiko for økt radioaktiv stråling fra Tsjernobyl etter at det nedlagte atomkraftverket er rammet av et totalt strømbrudd.

Et fareskilt som advarer mot radioaktiv stråling ved Tsjernobyl. Bildet viser også et radarsystem som tidligere var del av ett sovjetprodusert luftforsvarssystem.

Det opplyser det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom, som har ansvaret for driften av Ukrainas kjernekraftverk.

Årsaken til den økte strålingsfaren er at det trengs energi for å kjøle ned atombrensel som er lagret på det nedlagte atomkraftverket, skriver Reuters, som siterer selskapet.

Ukrainas energioperatør Ukrenergo skriver på Facebook at Tsjernobyl nå er fullstendig frakoblet kraftnettet, og at militære operasjoner innebærer at det ikke er mulig å gjenetablere kraftlinjene.

Fakta Fakta om Tsjernobyl-ulykken * Natt til 26. april 1986 eksploderte en tre år gammel reaktor ved kjernekraftverket Tsjernobyl nord for Ukrainas hovedstad Kyiv, like ved grensen til Hviterussland. * Rundt 50 brannmenn og redningsmannskaper døde av strålingsdosene de fikk mens de prøvde å slukke brannen. * Enorme mengder radioaktive partikler ble ført med vinden nordover i det som regnes som tidenes verste atomulykke. * 70 prosent av det radioaktive nedfallet havnet i Hviterussland, men også Norge og Sverige ble hardt rammet. * Det er stor uenighet om de mer langsiktige helsekonsekvensene av Tsjernobyl-ulykken. * Anslag viser at 8.000 til 10.000 barn, de fleste i Hviterussland, fikk kreft i skjoldbruskkjertelen på grunn av radioaktivt jod. De aller fleste overlevde. * Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere anslått at strålingen fra Tsjernobyl til sammen vil koste 9.000 mennesker livet, mens miljøorganisasjonen Greenpeace mener ti ganger så mange vil dø som følge av strålingen. * På den første dagen av Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 erobret landets styrker det tidligere atomkraftverket, ifølge ukrainske myndigheter. Kilder: NTB, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Les mer

Under russisk kontroll

Russiske styrker tok kontroll over anlegget i forrige uke og omringer nå anlegget, ifølge BBC.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) varslet tirsdag at situasjonen ved Tsjernobyl er blitt forverret etter at Russland tok kontroll over anlegget.

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har arbeidet ved anlegget nærmest uten stans i nesten to uker fordi det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye vaktskift. De har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge IAEA.

Tsjernobyl-kraftverket ble i 1986 rammet av tidenes verste atomkraftulykke. Det lekker fortsatt radioaktiv stråling fra verket, der det er lagret store mengder brukt atombrensel.

– Dypt bekymret

IAEA har ikke lenger kontakt med overvåkingsutstyr i anlegget. Slikt utstyr gjør det mulig for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

– Jeg er dypt bekymret for den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den potensielle risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.