Ghislaine Maxwell kjent skyldig i å ha hjulpet Epstein med å forgripe seg på tenåringsjenter

Ghislaine Maxwell er kjent skyldig i fem av de seks tiltalepunktene mot henne, blant annet i å ha rekruttert unge jenter som så ble utsatt for overgrep.

Ghislaine Maxwell, her i 1991, er funnet skyldig i fem av de seks tiltalepunktene mot henne. Hun risikerer livstid i fengsel.

Et bilde av Maxwell (til høyre) og milliardæren Jeffrey Epstein ble vist fram i retten. Påtalemyndigheten mener hun rekrutterte unge jenter som så ble utsatt for overgrep av Epstein og vennene hans, og at hun også selv ved flere anledninger deltok i overgrepene.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Maxwell skal ha rekruttert jentene, som deretter ble misbrukt av milliardæren Jeffrey Epstein og hans venner.

Kjennelsen kom etter en månedslang rettssak, og juryen var i diskusjoner i fem dager før de ble enige. 60 år gamle Maxwell får trolig lang fengselsstraff, muligens livstid.

66 år gamle Epstein tok sitt eget liv i fengselet for to år siden, før saken mot ham kom for retten.

Ghislaine Maxwell, som er datter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell, ble pågrepet i Bradford i New Hampshire i juli 2020.

De seks tiltalepunktene mot henne gjelder kriminelle handlinger som skal ha blitt begått mellom 1994 og 2004, og som er knyttet til en rekke ikke navngitte kvinner. To av dem sier at de bare var 14 og 15 år da de ble utsatt for seksuelle overgrep.

Under rettssaken hevdet aktoratet at Maxwell først sørget for å få ofrenes tillit og tok dem med på handleturer og kinobesøk. Hun skal deretter ha oppfordret dem til å gi Epstein massasje, noe som ved flere anledninger endte med at de ble utsatt for overgrep. Han skal da ha gitt dem penger.

Ifølge påtalemyndigheten deltok også Maxwell ved flere anledninger i overgrepene.