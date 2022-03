Pentagon: Russland har begynt å trekke styrker ut av Tsjernobyl-området

Russland har startet en tilbaketrekning fra området rundt det nedlagte kjernekraftverket i Tsjernobyl, opplyser en tjenestemann i USAs forsvarsdepartement.

Dette satellittbildet fra Maxar Technologies viser atomanlegget i Tsjernobyl 10. mars.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Russiske styrker erobret det ødelagte atomanlegget i Ukraina 24. februar, samme dag som de invaderte nabolandet.

– Tsjernobyl er et område der de har begynt å omgruppere noen av sine styrker – forlater, går bort fra – Tsjernobyl-anlegget og går inn i Hviterussland, sier den høytstående tjenestemannen i Pentagon onsdag kveld.

– Vi tror at de drar, jeg kan ikke fortelle deg at de har dratt alle sammen, tilføyer han ifølge nyhetsbyrået AFP.

Den verste kjernekraftulykken i verdenshistorien fant sted ved Tsjernobyl nord for Kyiv i 1986, og «sonen» er et område på 2600 kvadratkilometer der det vanligvis er streng kontroll over hvem som slipper inn og ut.

Frykter eksplosjon

Senest onsdag advarte Ukraina om mulig fare for eksplosjon av ammunisjon ved kjernekraftanlegget og krevde at russiske styrker trakk seg ut derfra umiddelbart.

Ukraina har også krevd at FNs sikkerhetsråd umiddelbart tar grep for å demilitarisere Tsjernobyl-sonen for å eliminere risikoen for en ny atomkatastrofe.

Meldingene om russisk tilbaketrekning kommer dagen etter at sjefen for FNs atomenergibyrå (IAEA) ankom Ukraina. Han er i det krigsherjede landet for å støtte tryggingen av Ukrainas atomanlegg.

Tsjernobyl ligger like ved grensen til Hviterussland og rundt 16 kilometer nord for hovedstaden Kyiv.

Fortsatte angrepene

Etter tirsdagens forhandlingsmøte i Istanbul lovet Russland å trappe ned angrepene mot den ukrainske hovedstaden og byen Tsjernihiv i nord. Angrepene mot Tsjernihiv fortsatte imidlertid med uforminsket styrke, ifølge guvernøren i regionen.

Pentagon-talsmann John Kirby sa onsdag til amerikansk TV at noen russiske soldater i områdene rundt Kyiv har beveget seg nordover eller inn i Hviterussland det siste døgnet. USA anser ikke dette som en tilbaketrekning, men mener det er et russisk forsøk på å få nye forsyninger og nytt utstyr til soldatene, for deretter å reposisjonere dem.