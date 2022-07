Kvinne knivdrept under Almedalsveckan i Sverige

En 64 år gammel kvinne er død etter at hun ble stukket med kniv i Visby i Sverige. Der er svenske partiledere samlet til den såkalte Almedalsveckan.

Den 33 år gamle antatte gjerningsmannen, som onsdag knivstakk og drepte en kvinne i 60-årene under Almedalsveckan i Visby i Sverige, ble raskt pågrepet av politiet.

NTB

En 33 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for knivstikkingen. Han har i flere år vært aktiv i den nynazistiske gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR), ifølge Expressen og Aftonbladet.

Mannen har blant annet vært skribent i NMRs nettavis Nordfront, der han skal ha spredt antisemittiske konspirasjonsteorier og nektet for at holocaust fant sted. Han er hjemmehørende i det sørlige Sverige og er ikke tidligere straffedømt.

Ingen kobling

Ifølge avisen skal det ikke være noen kobling mellom den antatte gjerningsmannen og offeret, 64 år gamle Ing-Marie Wieselgren.

Wieselgren var ifølge Aftonbladet nasjonal koordinator for psykiatrispørsmål i SKR, medlems- og arbeidsgiverorganisasjonen for svenske kommuner og regioner. Hun var i Visby for å delta under Almedalsveckan.

Svensk politi har ikke villet bekrefte opplysningene om den antatte gjerningsmannens bakgrunn, men under en pressekonferanse onsdag kveld ville politiet ikke utelukke et politisk motiv.

Avlyste pressekonferanse

Centerpartiets leder Annie Lööf skulle etter planen holde en pressekonferanse like ved der knivdrapet skjedde klokka 13.50 onsdag. Hun var i ferd med å gå opp på scenen da hun ble stanset av sine livvakter, og pressekonferansen ble avlyst.

I sin tale senere på kvelden oppfordret Lööf til ett minutts stillhet for kvinnen som mistet livet.

Almedalsveckan er Sveriges største politiske treff og samler politikere, organisasjoner og medier til politiske samtaler og debatter, slik Arendalsuka gjør i Norge.